Xã hội

Quái chiêu livestreams ‘đổ thạch’ để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng ở Ninh Bình

Quá trình đấu tranh, đến nay xác định số tiền các bị hại chuyển đến các tài khoản ngân hàng trung gian, không chính chủ của 2 nhóm đối tượng là hơn 10 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 3/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xử lý các đối tượng lợi dụng việc "đổ thạch" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

1212121-1.jpg
Một số đối tượng (X) trong các vụ lợi dụng việc “Đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, hay còn gọi “đổ thạch”. Số đối tượng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên các đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh giao Cơ quan An ninh điều tra (Phòng An ninh điều tra) điều tra, làm rõ.

Kết quả, qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Tuyên, sinh năm 1997; Nông Đình Triệu, sinh năm 1998 cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đang thực hiện việc livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tại hiện trường Cơ quan điều tra thu giữ một lượng lớn đá thô, đá giả, máy tính, thiết bị di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận thường sử dụng các trang mạng xã hội như “Chợ Đổ Thạch Lục Yên”; “Chợ Đổ Thạch Tại Mỏ”; kênh Youtube “Trang Sức Hoàng A Ma” để livestream giới thiệu, chào bán cho khách hàng những viên đá với lời hứa hẹn là khi đập ra sẽ thu được đá quý chất lượng tốt, giá trị cao. Nếu khách hàng có nhu cầu mua đá để đập thì phải chuyển tiền vào các tài khoản không chính chủ do các đối tượng đưa ra trước, sau đó đối tượng sẽ livestream đập vỡ viên đá mà khách đã chọn cho khách hàng xem trực tiếp.

Thực tế khi đập các viên đá do các đối tượng đưa ra sẽ không có đá quý hoặc chỉ được cài các viên đá giá trị thấp, trọng lượng nhỏ, không đáng giá trị để mua bán. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nhóm lừa đảo của đối tượng Sầm Văn Duyên, sinh năm 1989, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai cùng đồng bọn sử dụng trang mạng xã hội “Đá Quý Đất Ngọc”; “Đá Quý Cổng Trời”; “Đá Quý Như Ý” với thủ đoạn lừa đảo tượng tự như nhóm đối tượng của Hoàng Văn Tuyên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, đến nay xác định số tiền các bị hại chuyển đến các tài khoản ngân hàng trung gian, không chính chủ của 2 nhóm đối tượng là hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án thì liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 60 đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; SĐT: 069.286.0507 để được hướng dẫn giải quyết.

Số hóa

HONOR Magic V5 ra mắt với tính năng phát hiện giả mạo AI

HONOR Magic V5 trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hiện giả mạo AI, bảo vệ người dùng trước nguy cơ deepfake và lừa đảo số.

ho-1.png
HONOR Magic V5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam với tính năng phát hiện giả mạo AI lần đầu xuất hiện trên smartphone. (Ảnh: Genk)
ho-2.png
Tính năng này cho phép phân tích khẩu hình, giọng nói và ánh sáng để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi video.(Ảnh: Genk)
Xem chi tiết

Xã hội

Mất tiền cho kẻ lừa đảo 'chạy' sổ đỏ vì được thông gia giới thiệu

Được thông gia giới thiệu người có khả năng “chạy” sổ đỏ, ông Đào Huy B. (Hà Nội) tin tưởng đưa tiền tỷ nhờ giúp đỡ rồi sau đó ngã ngửa khi biết mình bị lừa.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đoàn Viết Lương (SN 1962, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, khoảng tháng 1/2021, ông Đào Huy B. (SN 1955, ở Hà Nội) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 thửa đất của gia đình ông ở Hà Nội.

Do biết ông Lê Đình H. (SN 1957, là thông gia) có nhiều mối quan hệ xã hội nên ông B. nhờ thông gia giúp đỡ để làm sổ đỏ. Sau đó, ông H. nói chuyện với bị cáo Đoàn Viết Lương (là hàng xóm của ông H.) về việc này.

Xem chi tiết

Xã hội

Sập bẫy lừa đảo khi đăng ký 'khóa tu online', người phụ nữ bị lừa 200 triệu

Lợi dụng tâm lý nhiều người có nhu cầu muốn tham gia các khóa tu, hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage mạo danh chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lập các fanpage giả mạo chùa, tự viện giới thiệu khóa tu và kêu gọi tham gia. Khi có người đăng ký, các đối tượng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm nhiệm vụ tương tác mua vật phẩm nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị N (SN 1994; trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký khoá tu trên mạng.

18.jpg
Cảnh giác nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online.
Xem chi tiết

