Khởi tố nữ tài xế tông chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Chiều 6/10, nguồn tin của Báo Tri Th­ức & Cuộc Sống cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra vì bà Chi đang nuôi con nhỏ.

Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong khi điều tiết giao thông

Theo thông tin ban đầu, tối 3/10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô mang BKS: 47A- 461.73 tông trúng. Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; tài xế đi khỏi hiện trường.

Ông Lê Phước Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Đến 9h ngày 4/10, bà Lê Thị Cẩm Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

