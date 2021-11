Váy Lệ Quyên “gây lú” vì điểm nhạy cảm: Mặc sao đỡ hiểu lầm?

Kể từ khi bén duyên với bạn trai Lâm Bảo Châu, ca sĩ Lệ Quyên ngày càng có sự thăng hạng về vóc dáng, nhan sắc lẫn phong cách thời trang. (Ảnh: FBNV) Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong trang phục thời thượng, nhận về những lời khen “có cánh”. Tuy nhiên, không ít lần, Lệ Quyên “gây lú” vì điểm nhạy cảm. Gần đây nhất, giọng ca “Tình lỡ” chia sẻ một bức ảnh trên trang cá nhân. Cô gửi lời chúc đầu tháng an lành đến mọi người, song điều gây chú ý lại là màn lên đồ của người đẹp. Cụ thể, Lệ Quyên chọn mặc bộ đầm họa tiết caro dáng dài, có độ ôm vừa phải. Nhìn tổng thể, trang phục khá kín đáo song chi tiết chiếc cúc áo được thiết kế đều hai bên ngực khiến người nhìn nhầm tưởng nữ ca sĩ “thả rông”, để lộ đầu ngực kém duyên. Sở hữu vòng 1 săn chắc, kích thước vừa phải, nữ ca sĩ không ngại mặc những bộ cánh khoe đường cong đầy ma lực. Vậy nhưng không phải màn lên đồ nào của nữ ca sĩ cũng được đánh giá cao. Không ít lần Lệ Quyên khiến người nhìn “gai mắt” bởi sự cố trang phục, để lộ điểm nhạy cảm. Để tránh hiểu lầm đáng tiếc như trường hợp của nữ ca sĩ, chị em nên tránh trang phục có đính cúc, phụ kiện tập trung ở 2 bên đầu ngực. Mặc những thiết kế này, nhìn từ xa rất dễ gây hiểu nhầm để lộ nhũ hoa. Thay vào đó, chị em có thể tham khảo thiết kế có viền hình chữ U hoặc có điểm tập trung vào chính giữa ngực. Bằng cách hướng ánh nhìn vào giữa, nhiều người sẽ không chú ý đến điểm nhạy cảm ở hai bên. So với kiểu áo bó sát, tận dụng thiết kế dáng rộng không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp bạn tránh tối đa việc để lộ điểm nhạy cảm. Lựa chọn thiết kế có phần bèo từng tầng lớp cũng giúp che phủ vòng 1 hiệu quả. Chi tiết này có khả năng tạo độ phồng, vừa giúp phần ngực đầy đặn hơn vừa tránh tình huống gây hiểu nhầm. Nếu như đồ mỏng khiến bạn dễ để lộ điểm nhạy cảm thì trang phục dày dặn sẽ giúp chị em không đối diện những khoảnh khắc hớ hênh. Tuy nhiên, mặc đồ quá dày lại gây cảm giác bức bối, khó chịu cho các quý cô. Vì thế, chị em chú ý chọn trang phục chất liệu dày vừa phải như linen, cotton để che đi điểm nhạy cảm ở phần ngực. Mời độc giả xem thêm video: Lệ Quyên hát Tình lỡ. Nguồn video: Quang Lê Official

