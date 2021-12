Vắc xin Pfizer gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tiêm cho đối tượng nào?

Ngày 20/12, Bộ Y tế cho biết đã gửi công văn về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine) đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.



Để tiếp tục tăng diện bao phủ vắc xin COVID-19, đặc biệt đối với việc sử dụng vắc xin Pfizer, Bộ Y tế thông tin về việc tăng hạn dùng của vắc xin Pfizer như sau:

Vào các ngày 22/8, 10/9 và ngày 20/9, lần lượt Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt việc tăng hạn dùng của vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C.

Vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer. Ảnh: CNN.

Trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vắc xin Pfizer Comirnaty do Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) cập nhật và sự phê duyệt của FDA, EMA và WHO, ngày 22/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn về việc đồng ý tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty ở điều kiện bảo quản nhà sản xuất khuyến cáo.



Theo đó, cập nhật hạn dùng của các lô vắc xin có hạn dùng trên nhãn 6 tháng như sau: Hạn sử dụng in trên bao bì là tháng 10/2021, tháng 11/2021, tháng 12/2021, tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022 thì hạn dùng cập nhật mới (tăng thêm 3 tháng) lần lượt là: Tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 3/2022, tháng 4/2022, tháng 5/2022, tháng 6/2022.

Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vắc xin COVID-19 Pfizer được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin và được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 theo đúng hướng dẫn. Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ thông tin đầy đủ về hạn dùng của vắc xin nêu trên.

“Địa phương nào để vắc xin hết hạn do không sử dụng, phải tiêu hủy thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, công văn nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 12/6, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2908/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin Pfizer cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vắc xin này được phê duyệt để sử dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.