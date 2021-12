Vắc xin COVID-19 Novavax vừa được WHO phê duyệt hiệu quả sao?

Ngày 21/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp với vắc xin phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Novavax (Mỹ). Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 20/12, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cũng đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Nuvaxovid của hãng Novavax cho người từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: Reuters. "Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, Ủy ban dược phẩm cho con người của EMA nhất trí rằng dữ liệu về vắc xin này mạnh và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Liên minh Châu Âu (EU) về hiệu quả, an toàn và chất lượng", EMA thông báo. Ảnh: Reuters. Theo kết quả từ hai thử nghiệm lâm sàng (một tại Anh, một tại Mỹ và Mexico) có liên quan đến hơn 45.000 người, vắc xin Novavax có hiệu quả 89 đến 90% ngừa bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters. Trong các thử nghiệm lâm sàng, vắc xin của Novavax ít gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng hơn so với các vắc xin mRNA, trong khi mang lại hiệu quả chống virus tương tự. Ảnh: Reuters. Hồi tháng 6/2021, thử nghiệm giai đoạn cuối quy mô lớn tại Mỹ đã chứng minh vắc xin này có hiệu quả bảo vệ đến 90% trước nhiều biến thể. Ảnh: Reuters. Thử nghiệm ở giai đoạn 3 cho thấy vắc xin này an toàn và có hiệu quả 90,4% trong việc ngăn ngừa các ca mắc COVID-19 có triệu chứng. Ảnh: Novavax. Theo một thông cáo báo chí Novavax công bố hồi đầu tháng 8/2021, dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 2 diễn ra ở Mỹ và Australia chỉ ra rằng liều tăng cường vắc xin của họ tạo ra lượng kháng thể chống lại biến thể Delta nhiều hơn 6 lần so với hai liều ban đầu. Ảnh: Conversation. Hôm 27/11, Novavax thông báo đã bắt đầu nghiên cứu về phiên bản vắc xin COVID-19 mới nhắm đến biến chủng Omicron và nhiều khả năng sẵn sàng thử nghiệm cũng như sản xuất vắc xin này trong vài tuần tới. "Công tác nghiên cứu sẽ mất một vài tuần", phát ngôn viên của công ty tuyên bố. Ảnh: GAVI. Đại diện Novavax cho hay, vắc xin của họ sẽ chứa protein gai đã đột biến trong biến thể Omicron, không gây bệnh nhưng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch. Ảnh: EC. Vắc xin Nuvaxovid có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C. Nuvaxovid được phát triển dựa trên công nghệ truyền thống hơn so các loại vắc xin phòng COVID-19 trước đó. Ảnh: AP. Cụ thể, vắc xin COVID-19 Novavax được phát triển dựa trên công nghệ tiểu đơn vị protein. Công nghệ này giúp đào tạo hệ thống miễn dịch chống lại COVID-19 thông qua một loại protein có chứa một phần mầm bệnh, mang lại một số lợi thế khác biệt so với các vắc xin khác. Ảnh: SS. Mời độc giả xem thêm video: Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

