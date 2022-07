Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cá nhân, bệnh nhân được gì?

Thông tin từ Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho biết, mới chỉ có 33 bệnh viện trên cả nước triển khai bệnh án điện tử.

Đáng chú ý, trong đó 10 bệnh viện và 2 phòng khám đã thay thế 100% bệnh án giấy bằng bệnh án điện tử. Ngoài ra, 23 bệnh viện đã triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) thay cho in phim.

Theo TS.BS Mai Văn Điển, Giám đốc Bệnh viện An Sinh, bệnh án điện tử bao gồm các chức năng: thông tin tóm tắt sức khỏe, lịch sử thông tin sức khỏe, sổ khám bệnh, thông báo nhắc uống thuốc đúng giờ theo toa, thông báo nhắc tái khám đúng lịch hẹn, thông tin các chương trình gói khám khuyến mãi của Bệnh viện…



Bản tóm lược bệnh án được cập nhật nhanh chóng ngay sau khi bệnh nhân thăm khám gồm: thông tin đo sinh hiệu, chẩn đoán bệnh, kết quả các cận lâm sàng, toa thuốc, hình ảnh chụp X-quang, cắt lớp vi tính.

Bệnh nhân sau khi khám bệnh tại Bệnh viện An Sinh (TP HCM) sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Ảnh minh họa

Nhờ vào chức năng này của các hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, bệnh nhân nắm vững tình trạng sức khoẻ của mình, tự tin và chủ động tương tác với bác sĩ trong điều trị.



Hệ thống ứng dụng chạy được trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính có truy cập internet. Đặc biệt, hình chụp X-quang, cắt lớp vi tính chuẩn Dicom đều được tích hợp trên đó, bệnh nhân có thể gửi đến các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước chẩn đoán.

Hình chụp X-quang, cắt lớp vi tính chuẩn Dicom đều được tích hợp trong hệ thống.

Kết quả xét nghiệm cũng như toa thuốc đều có chữ ký số sẽ có giá trị đã được pháp luật quy định và cho phép như hồ sơ giấy hiện tại.

Hiện tại, bệnh nhân vào hệ thống ứng dụng xem, download và in. Đối với các bệnh nhân chưa quen với công nghệ, Bệnh viện An Sinh sẽ in biễu mẫu kết quả giấy như hiện tại.

Sắp tới khi bệnh nhân đã sử dụng quen hệ thống ứng dụng này, Bệnh viện sẽ không in phim và không in biểu mẫu giấy các kết quả cận lâm sàng và toa thuốc.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TPH CM cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh án điện tử, lưu trữ hồ sơ điện tử. Hiện bệnh viện này mỗi ngày tiếp nhận 7.000 bệnh nhân.

