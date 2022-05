TPHCM: Số ca sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5 lần, 6 ca tử vong

Theo BSCKII Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), đây là số liệu đáng báo động. Đặc biệt, đã có 6 ca tử vong do sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sốt xuất huyết chưa có vắcxin phòng bệnh và thuốc đặc trị, do đó việc phòng, chống, diệt muỗi và diệt lăng quăng là quan trọng nhất.



Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Ảnh: HCDC

HCDC khuyến cáo, người dân nên phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh thường xuyên xung quanh nhà ở và tránh để lại ao tù nước đọng tại nơi sinh sống: lật úp các chai, lọ, xô không dùng đến; cọ rửa và thay nước bình hoa; dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối, vũng nước đọng; đậy kín các vật dụng đựng nước.



Khi phát hiện người thân có biểu hiện sốt cao không hạ, mệt mỏi, đau cơ không rõ nguyên nhân, người nhà phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Lốp xe đọng nước là ổ lăng quăng, gia tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Ảnh: HCDC

Về bệnh tay chân miệng, lãnh đạo HCDC cho biết thêm, tính đến trưa nay 12/5, TPHCM ghi nhận 1.283 ca mắc, trong đó có 2 ca nặng và chưa có ca tử vong. Mặc dù số ca mắc không cao như năm ngoái, nhưng TP HCM vẫn đang giám sát tình hình bệnh này tại các địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video Singapore mở trại nuôi muỗi chống sốt xuất huyết: (Nguồn: THĐT)