TP HCM xử phạt 30 đơn vị, cá nhân sai phạm trong lĩnh vực y tế

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Saigon Healthcare (45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM), bị xử phạt 16 triệu đồng vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.



Ngoài ra, người hành nghề tại cơ sở này không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Nevada bị xử phạt 50 triệu đồng.

Công ty TNHH Hoàng Gia Madrid địa chỉ tại 02-LK8, Hado Centrosa Garden, 200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Công ty này bị phạt 8 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê (07 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TPHCM) bị xử phạt 89 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (căng chỉ trẻ hóa da collagen) của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty này đã có hàng loạt sai phạm. Cụ thể niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Công ty TNHH Quốc tế Nevada có vi phạm tại Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Nevada - Chi nhánh 4 (283 - 285 đường 3 tháng 2, Phường 10, Quận 10) nên bị xử phạt 50 triệu đồng. Đồng thời đình chỉ hoạt động sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) trong thời hạn 4,5 tháng.

Xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Sài Gòn International Clinic (386 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TP HCM) với số tiền 49 triệu đồng và buộc tháo gỡ quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Sản phẩm Bubble Tok Deep Cleanser số lô BAJF 15-01 của Công ty TNHH HALE MALIE (tên cũ Công ty TNHH LANI HALE) tại địa chỉ Q12 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10 bị phạt 10 triệu đồng.

Công ty này đã sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với sản phẩm nói trên.

Công ty cổ phần FIT Cosmetics (276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) bị xử phạt 70 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với các chất có quy định giới hạn nồng độ, hành lượng sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể sản phẩm Dr. Clean Hand Wash - sữa rửa tay sạch khuẩn - hương apple, (số lô 342SO, NSX 31/8/2020, HSD 31/8/2023). Công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Dr. Clean Hand Wash - sữa rửa tay sạch khuẩn - hương apple, số lô 342SO, NSX 31/8/2020, HSD 31/8/2023; buộc nộp lại số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 359/18/CBMP-LA.

