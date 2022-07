TP HCM: Sản xuất thuốc kém chất lượng bị xử phạt 60 triệu đồng

Theo Quyết định xử phạt số 371/QĐ-XPHC, Công ty PT.Merck Tbk (Indonesia) sản xuất thuốc Viên bao đường Neurobion (Pyridoxin HCl (vitamin B6) 200mg, Thiamin mononitrat (vitamnin B1) 100mg; Cyanocobanlamin (vitamin B12) 200mcg, SĐK VN-20021-16, số lô D0006203, NSX 15.10.20, HD 14.10.23; số lô D0083217, NSX 14.11.20, HD 13.11.23.



Thuốc viên bao đường Neurobion không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Do vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật, Lãnh đạo Cục Quản lý Dược đã quyết định xử phạt chính với mức phạt là 60 triệu đồng đối với Công ty PT.Merck Tbk (Indonesia).

Theo đó, Cục Quản lý Dược giao cho Công ty PT.Merck Tbk (Indonesia), đại diện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là Văn phòng đại diện Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam (địa chỉ tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) để chấp hành quyết định xử phạt.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, ngày 4/5, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi trên toàn quốc thuốc Viên bao đường Neurobion (Pyridoxin HCl (vitamin B6) 200mg, Thiamin mononitrat (vitamnin B1) 100mg; Cyanocobanlamin (vitamin B12) 200mcg do Công ty PT. Merck Tbk (Indonesia) sản xuất, cũng có số đăng ký, số lô và thời hạn dùng như trên. Toàn bộ lô thuốc bị thu hồi được xác định vi phạm mức độ 3, do chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (đóng tại quận Bình Tân, TP.HCM) nhập khẩu.

Qua khảo sát được biết, các loại thuốc nêu trên đều được bán hầu hết tại các tiệm thuốc tại Việt Nam.

Viên bao đường Neurobion được chỉ định trong điều trị rối loạn thần kinh gồm có đa dây thần kinh do đái tháo đường, bệnh thần kinh sau ảnh hưởng và viêm dây thần kinh ngoại biên do rượu; Viêm dây thần kinh và đau dây thần kinh cột sống. Đặc biệt là liệt mặt, đau thắt lưng, hội chứng cổ chân, đau dây thần kinh tọa; Rối loạn do thiếu vitamin B1, B6, B12 như bệnh beri-beri, thiếu máu nguyên bào sắt, co giật ở trẻ do thiếu pyridoxin, viêm dây thần kinh ngoại biên.

