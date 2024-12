Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung Đảng Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên Đào Hồng Vận; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hưng Yên.



Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Hưng Yên đánh giá cao hoạt động của Quốc hội thời gian qua đã có nhiều sáng tạo, cải tiến hiệu quả, linh hoạt. Những dự án luật, vấn đề quan trọng của đất nước đã được Quốc hội thảo luận và thông qua. Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đúng trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cao. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, các câu hỏi và trả lời trúng và đúng. Cùng với đó, các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Báo điện tử Chính Phủ, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội đối với cử tri trong thời gian qua. Tổng Bí thư đánh giá cao, cử tri và nhân dân quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp, kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xác đáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mong muốn xây dựng phát triển đất nước, phát triển tỉnh Hưng Yên văn minh, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra trên các mặt công tác, an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức dân trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bước vào thời kỳ mới.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Trước mắt cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2024 và năm 2025, trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ thời gian này.

Vui mừng nhận thấy, nhiều chỉ số phát triển của tỉnh Hưng Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm gần đây, Hưng Yên là một trong những tỉnh ngày càng phát triển, đường sá được mở rộng, công trình văn hóa được xây dựng, công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững. Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nắm bắt cơ hội, vượt mọi khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hưng Yên sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri , đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã báo cáo với cử tri khái quát về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, trong đó tập trung về: Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Liên quan đến nội dung về tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này với tinh thần "Trung ương làm mẫu, các tỉnh, huyện làm theo" và phải làm khẩn trương. Từng cấp, từng ngành bám sát kế hoạch để tổng kết và đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng tiến độ (bộ, ngành phải hoàn thành trong tháng 12/2024); Hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý I/2025.

Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Không để cơ quan nhà nước là "vùng trú an toàn" cho cán bộ yếu kém. Từng cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, không để phát sinh phức tạp. Tinh gọn bộ máy đòi hỏi sự hy sinh của cán bộ, đảng viên.

Về công tác phòng, chống lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí. Tổng Bí thư chỉ rõ, lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Trong đó, gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Hơn thế, lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Do đó cần thống nhất nhận thức và quyết tâm đấu tranh phòng, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta vững mạnh và tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Trả lời ý kiến của cử tri quan tâm đến chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước…

Liên quan đến một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn thành phố.