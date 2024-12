Hòa Bình: Cháy cửa hàng kinh doanh, cột khói bốc cao nghi ngút

Ngày 2/12, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 9h10 cùng ngày, Công an huyện nhận được tin báo cháy tại Cửa hàng kinh doanh bỉm, sữa, quần áo trẻ em Mun Kids thuộc Tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực huyện Lương Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở nước, 18 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; 20 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lương Sơn; 1 xe chở nước và 4 cán bộ nhân viên đội Chữa cháy chuyên ngành của Công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh; huy động 01 xe nâng của người dân.

Chỉ sau gần 7 phút nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đến khoảng 10h41 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Hiện, cơ quan Công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.