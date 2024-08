Thực phẩm này là "sát thủ" gây ung thư, nhiều người thường xuyên ăn

Vào năm 2015, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại thịt được chế biến sẵn là loại thực phẩm có thể gây ra ung thư cho con người. hầu hết thịt chế biến sẵn đã được muối, xử lý, lên men, hun khói hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau nhằm tăng hương vị hoặc cải thiện khả năng bảo quản. Tuy nhiên, cũng chính một số phương pháp chế biến này có thể sẽ tạo ra các hóa chất có khả năng gây ung thư. Ảnh: Chất lượng và Cuộc sống Thực phẩm chiên, nướng ở nhiệt độ cao cũng nằm trong top thực phẩm gây ung thư, tuy nhiên loại thực phẩm này được nhiều người Việt ưa chuộng. Khi dầu mỡ được đun nóng quá mức, chúng sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư như acrylamide. Do đó, các món chiên, rán, nướng cần được hạn chế, đặc biệt là những món bị cháy khét. Ảnh: Nông thôn Việt Nước ngọt, trà sữa, nước ép đóng chai... chứa lượng đường lớn, không chỉ gây béo phì mà còn làm tăng nguy cơ ung thư gan, tuyến tụy và ung thư vú. Ảnh: Người đưa tin Các món ăn như thịt hun khói, cá muối, dưa muối... tuy ngon miệng nhưng chứa nhiều nitrat và nitrit, có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư trong cơ thể. Ảnh: Quốc Cường Foods Đồ ăn bị mốc chứa aflatoxin, một chất cực độc có thể gây ung thư gan. Do đó, cần loại bỏ ngay bất kỳ thực phẩm nào có dấu hiệu nấm mốc, dù chỉ là một phần nhỏ. Ảnh: Dân Việt Thực phẩm ăn kiêng như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói có dán nhẵn "diet" (ăn kiêng) hoặc "low fat" (ít béo) bao gồm từ sodas ăn kiêng, thường có chứa aspartame, một chất làm ngọt hóa học nhân tạo. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy chất này gây ra rất nhiều bệnh như ung thư, dị tật bẩm sinh và các vấn đề về tim mạch. Ảnh: Dân Việt Khoai tây chiên là món ăn vặt khoái khẩu của người Việt, tuy nhiên thực phẩm này chứa acrylamide - một chất có khả năng gây ung thư. Acrylamide được sinh ra trong quá trình chiên, nướng thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao. Ảnh: Đời sống & Pháp luật Thịt đỏ gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu... tuy giàu dinh dưỡng nhưng nếu tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất béo và sắt heme có trong thịt đỏ có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình ung thư. Ảnh: Người lao động Sử dụng rượu là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư lớn thứ hai sau thuốc lá. Mặc dù việc dùng rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng uống quá nhiều rượu lại có thể dẫn tới nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, đột tử chưa kể tới các vấn đề xã hội khác. Ảnh: Người đưa tinXem video: Phát hiện 1 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị đưa vào khu công nghiệp

