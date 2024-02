Thực phẩm làm sạch phổi, bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm không khí

Tránh môi trường ô nhiễm là một trong những cách phổ biến để đảm bảo phổi được khỏe mạnh. Tuy nhiên, chế độ ăn đúng cách cũng góp phần không nhỏ làm sạch lá phổi.

Sáng ngày 2/2, Hà Nội rơi vào tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống đáng kể, gây hạn chế cho việc lưu thông. Không chỉ vậy, người dân còn cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí. Thông tin trên trang IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội là 257 - mức ô nhiễm cao nhất thế giới. Theo bảng chú giải, chỉ số AQI của Việt Nam ở mức tím - rất không tốt. Chất lượng không khí xấu có hại cho sức khỏe của mọi người, nhất là nhóm người mắc các bệnh về hô hấp, người già và trẻ nhỏ. Đối với trẻ em và cả người lớn, việc tiếp xúc ngắn hạn hay dài hạn với ô nhiễm không khí có thể dẫn đến giảm chức năng phổi, nhiễm trùng đường hô hấp và hen suyễn nặng hơn,... Một số giải pháp có thể giúp giảm sự phơi nhiễm với ô nhiễm không khí như sử dụng máy lọc không khí hay đeo khẩu trang,...Ngoài ra, chế độ ăn đúng cách cũng góp phần không nhỏ. Các bác sĩ khuyên bạn nên bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm, có thể giúp giải độc phổi và bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm không khí. Trang India Times gợi ý một số thực phẩm có thể giúp làm sạch lá phổi của bạn như sau: 1. Gừng Gừng nổi tiếng với đặc tính chống viêm, giúp loại bỏ độc tố khỏi đường hô hấp. Nó rất giàu vitamin và khoáng chất như magiê, kali, beta-carotene và kẽm, tất cả đều giúp duy trì sức khỏe phổi. Bạn có thể thêm gừng vào trà, salad,... Ảnh minh họa. 2. Nghệ Nghệ giúp giảm viêm và tắc nghẽn do các bệnh về đường hô hấp. Hợp chất hoạt động trong củ nghệ có tác dụng làm sạch phổi một cách tự nhiên. Nó cũng giúp xây dựng khả năng miễn dịch và giải độc cơ thể. Bạn có thể sử dụng nghệ tươi hoặc bột nghệ trong sữa,... 3. Mật ong Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên và được ưa chuộng vì đặc tính kháng khuẩn giúp giảm các vấn đề về hô hấp. Nó giúp làm sạch đường dẫn khí và duy trì sức khỏe phổi của bạn. Một thìa mật ong hòa với nước ấm cực kỳ có lợi cho việc làm sạch phổi của bạn. Nó cũng giúp giảm cảm lạnh và ho. 4. Tỏi Tỏi có một hợp chất mạnh gọi là allicin, hoạt động như một chất kháng sinh và giúp chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đồng thời giảm tắc nghẽn và khó thở,... Ảnh minh họa. 5. Trà xanh Từ giảm cân đến giảm viêm, trà xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tiêu thụ trà xanh hai lần một ngày có thể rất tốt trong việc cải thiện bất kỳ tình trạng phổi nào.