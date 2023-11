Diễm My 9x tung loạt ảnh hôn chồng sắp cưới

Diễm My 9x vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai Vinh Nguyễn. Cô viết: "Happy birthday Gấu. Here’s another year of laughing together, messing up together, and making it together” (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Gấu. Lại một năm nữa chúng ta vui cười bên nhau, cùng nhau làm việc). Diễm My còn hé lộ loạt ảnh hôn má chồng sắp cưới. Đôi uyên ương đồng hành từ năm 2015. Tháng 12/2022, Diễm My được cầu hôn. Chia sẻ với Phụ Nữ Mới, Diễm My cho biết, cô sẽ tổ chức đám cưới gần dịp Giáng sinh. "My hy vọng rằng mọi thứ cũng đã chỉn chu, vì My cũng đã chuẩn bị cả năm rồi nhưng cảm thấy có nhiều áp lực. Năm nay mình cũng đi nhiều đám cưới và cảm thấy áp lực lắm", nữ diễn viên trải lòng. Mới đây, Diễm My tham dự đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt. Gần đây, rộ tin đồn Diễm My mang bầu sau khi cô chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn video ghi lại quá trình phát triển của một thai nhi. Nhanh chóng, người đẹp lên tiếng phủ nhận. Sắp cưới, Diễm My chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

