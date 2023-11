Toyota Hilux 2024 nhận cọc tại Việt Nam, dự kiến từ 700 triệu đồng

Một số đại lý đang tiến hành nhận cọc cho lô Toyota Hilux 2024 mới tiếp theo. Thời gian xe cập bến Việt Nam là vào khoảng tháng 4/2024. Được biết, Toyota Hilux vẫn có 2 phiên bản là 2.4L 4x2 AT và 2.8L 4x4 AT Adventure. Hiện tại không rõ xe có những thay đổi đáng kể nào về trang bị hay không nhưng giá dự kiến của hai phiên bản này hấp dẫn hơn so với trước với mức giảm cả trăm triệu. Cụ thể, giá xe Toyota Hilux 2024 bản 2.4L 4x2 AT hiện giờ là 700 triệu đồng, còn bản 2.8L 4x4 AT Adventure là hơn 900 triệu đồng. Trong khi đó giá xe Toyota Hilux hiện hành đang để mức giá 852-860 triệu đồng (tùy màu sắc) cho bản 2.4L 4x2 AT và 1,077 tỷ đồng cho bản 2.8L 4x4 AT Adventure. Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure là phiên bản mới được đưa về Việt Nam. Dù đại lý đã chào bán phiên bản này nhưng trên website chính hãng của Toyota Việt Nam vẫn chưa cập nhật thông tin. Năm 2020, Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure từng được bán tại Việt Nam với tư cách là bản FULL trang bị. Tuy nhiên, phải đợi tới khi bản 2024 được mở bán, người dùng mới được trải nghiệm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và camera 360 độ. Động cơ xe vẫn giữ nguyên thông số nhưng đã đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ở mô hình mới, bản Toyota Hilux 4x2 AT 2024 về Việt Nam cũng đã nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng LED tương tự bản Adventure, đèn phanh trên cao LED. Phiên bản này vẫn giữ nguyên thông số động cơ và đạt tiêu chuẩn Euro 5. Bên trong nội thất của mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2024 mới sẽ có thêm hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình trung tâm 7 inch mới với các nút điều chỉnh cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Những trang bị còn lại của xe không có gì khác trước như lưới tản nhiệt sơn đen, vành hợp kim 17 inch, anten dạng cột, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, ghế bọc nỉ chỉnh tay... Ngoài ra Toyota Hilux 2024 mới còn hệ thống điều hòa thường, cửa sổ 1 chạm chống kẹt bên ghế lái, phanh tay chỉnh cơ và hệ thống ga tự động Cruise Control. Bên cạnh đó là các trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí. So với các đối thủ như Ford Ranger và Isuzu D-Max vốn đã có những trang bị an toàn chủ động ADAS, Toyota Hilux 2024 thua kém đáng kể nhưng mức giá cũng không qúa rẻ nên cũng sẽ khiến nhiều người dùng dè dặt hơn. Hiện tại, Toyota Hilux là mẫu xe có doanh số thuộc hàng thấp nhất phân khúc tại Việt Nam với tổng lượng xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 106 xe, không thấm vào đâu khi so sánh với con số 11.235 xe bán ra của Ford Ranger và 1.566 xe bán ra của Mitsubishi Triton. Video: Đánh giá xe bán tải Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam.

