Thời điểm “yêu” trong ngày hè để chàng luôn bền bỉ

Nhiệt độ môi trường và thời tiết có ảnh hưởng tới tâm trạng và ham muốn tình dục của hầu hết mọi người. Không khí nóng bức dường như làm cho thời điểm yêu lý tưởng bị đảo lộn. Thông thường đời sống "chăn gối" dễ đạt khoái cảm hay diễn ra vào ban đêm. Nhưng vào mùa hè, sau một ngày mệt nhoài bởi nhiệt độ cao, mồ hôi ra nhiều, buổi tối là thời điểm cơ thể bị hụt năng lượng nên rất khó bước vào cuộc yêu. Các chuyên gia cho rằng, những đêm hè nóng nực không phải là thời điểm tốt để yêu đương cuồng nhiệt bởi cơ thể đã bị mất năng lượng hoàn toàn do nhiệt độ cao, mồ hôi ra nhiều. Vào mùa hè, tốt nhất các cặp đôi nên đi ngủ sớm để cơ thể có thời gian hồi phục hoàn toàn sau một ngày mệt mỏi.Thời điểm yêu trong ngày hè tốt nhất là buổi sáng mùa hè từ khoảng 4-6 giờ sáng. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể con người sẽ tràn đầy năng lượng và hưng phấn. Đặc biệt, một bệnh viện ở tiểu bang Boston, Hoa Kỳ đã kết luận rằng, buổi sáng khi ánh nắng ban mai xuất hiện có thể làm tăng mức testosterone lên tới 120%. Testosteron là một trong những chất xúc tác hàng đầu cho mọi cảm xúc tình dục và có vai trò lớn quyết định ham muốn tình dục ở đàn ông, giúp các chàng “nóng” và sẵn sàng “chiến đấu”. Khi một người đàn ông có mức testosteron cao nhất và đã được nghỉ ngơi, đó là thời điểm tốt nhất dành cho tình dục. Sinh lực đó sẽ giúp chuyện yêu bền bỉ hơn, đối tác sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Ngoài ra, buổi sáng cũng là thời điểm giúp sản sinh oxytocin, hormone âu yếm tạo ra cảm giác ấm áp, vui tươi từ đó giúp cho cuộc yêu hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, không nên yêu sau 6 giờ sáng bởi, các cặp đôi cần khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Nếu yêu muộn không được thư giãn dễ khiến cơ thể uể oải ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống ban ngày. Khuyên các cặp đôi yêu vào lúc sáng sớm để dễ đạt cực khoái, điều này không có nghĩa bạn không thể yêu vào các thời gian khác trong ngày. Vào mùa hè, nếu yêu đêm, hãy đảm bảo phòng được thoáng mát. Điều hòa nhiệt độ là vật dụng tốt nhất để làm mát căn phòng và cả cơ thể đang nóng hầm hập. Tuy nhiên, đừng để nhiệt độ quá thấp. Khi phòng quá lạnh sẽ làm giảm tốc độ lưu thông máu, người nhanh mệt, nam giới khó cương cứng và khó đạt được khoái cảm. Không chỉ vậy, khi nhiệt độ phòng quá thấp, trong quá trình quan hệ, cơ thể người nóng lên sẽ rất dễ bị cảm lạnh do không thích ứng được. Điều này rất nguy hiểm. Nhiệt độ phòng tốt nhất là 26 độ C. Trong trường hợp bạn muốn có một cuộc yêu vào ban ngày, hãy tránh “quan hệ” ngay khi vừa đi ngoài nắng về hay trong môi trường nóng bức, cơ thể mất mồ hôi nhiều. Hãy đảm bảo không gian thoáng mát, tránh vội vã bước vào cuộc yêu để tự chuốc lấy những rủi ro. Mời độc giả xem video:Sài Gòn - TP.HCM đẹp hoài cổ qua những tấm biển hiệu vẽ tay. Nguồn: VTV24.

Nhiệt độ môi trường và thời tiết có ảnh hưởng tới tâm trạng và ham muốn tình dục của hầu hết mọi người. Không khí nóng bức dường như làm cho thời điểm yêu lý tưởng bị đảo lộn. Thông thường đời sống "chăn gối" dễ đạt khoái cảm hay diễn ra vào ban đêm. Nhưng vào mùa hè, sau một ngày mệt nhoài bởi nhiệt độ cao, mồ hôi ra nhiều, buổi tối là thời điểm cơ thể bị hụt năng lượng nên rất khó bước vào cuộc yêu. Các chuyên gia cho rằng, những đêm hè nóng nực không phải là thời điểm tốt để yêu đương cuồng nhiệt bởi cơ thể đã bị mất năng lượng hoàn toàn do nhiệt độ cao, mồ hôi ra nhiều. Vào mùa hè, tốt nhất các cặp đôi nên đi ngủ sớm để cơ thể có thời gian hồi phục hoàn toàn sau một ngày mệt mỏi. Thời điểm yêu trong ngày hè tốt nhất là buổi sáng mùa hè từ khoảng 4-6 giờ sáng. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể con người sẽ tràn đầy năng lượng và hưng phấn. Đặc biệt, một bệnh viện ở tiểu bang Boston, Hoa Kỳ đã kết luận rằng, buổi sáng khi ánh nắng ban mai xuất hiện có thể làm tăng mức testosterone lên tới 120%. Testosteron là một trong những chất xúc tác hàng đầu cho mọi cảm xúc tình dục và có vai trò lớn quyết định ham muốn tình dục ở đàn ông, giúp các chàng “nóng” và sẵn sàng “chiến đấu”. Khi một người đàn ông có mức testosteron cao nhất và đã được nghỉ ngơi, đó là thời điểm tốt nhất dành cho tình dục. Sinh lực đó sẽ giúp chuyện yêu bền bỉ hơn, đối tác sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Ngoài ra, buổi sáng cũng là thời điểm giúp sản sinh oxytocin, hormone âu yếm tạo ra cảm giác ấm áp, vui tươi từ đó giúp cho cuộc yêu hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, không nên yêu sau 6 giờ sáng bởi, các cặp đôi cần khoảng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Nếu yêu muộn không được thư giãn dễ khiến cơ thể uể oải ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống ban ngày. Khuyên các cặp đôi yêu vào lúc sáng sớm để dễ đạt cực khoái, điều này không có nghĩa bạn không thể yêu vào các thời gian khác trong ngày. Vào mùa hè, nếu yêu đêm, hãy đảm bảo phòng được thoáng mát. Điều hòa nhiệt độ là vật dụng tốt nhất để làm mát căn phòng và cả cơ thể đang nóng hầm hập. Tuy nhiên, đừng để nhiệt độ quá thấp. Khi phòng quá lạnh sẽ làm giảm tốc độ lưu thông máu, người nhanh mệt, nam giới khó cương cứng và khó đạt được khoái cảm. Không chỉ vậy, khi nhiệt độ phòng quá thấp, trong quá trình quan hệ, cơ thể người nóng lên sẽ rất dễ bị cảm lạnh do không thích ứng được. Điều này rất nguy hiểm. Nhiệt độ phòng tốt nhất là 26 độ C. Trong trường hợp bạn muốn có một cuộc yêu vào ban ngày, hãy tránh “quan hệ” ngay khi vừa đi ngoài nắng về hay trong môi trường nóng bức, cơ thể mất mồ hôi nhiều. Hãy đảm bảo không gian thoáng mát, tránh vội vã bước vào cuộc yêu để tự chuốc lấy những rủi ro. Mời độc giả xem video:Sài Gòn - TP.HCM đẹp hoài cổ qua những tấm biển hiệu vẽ tay. Nguồn: VTV24.