Thẩm mỹ viện Cao Kim bị phạt, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng

Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã tiến hành xử phạt đối với Bà Trần Lưu Tuyết Ngân (Chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Cao Kim) tại 221 - 223 - 225 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, quận 1 vì đã có hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định trong lĩnh vực y tế.

Thông tin xử phạt Thẩm mỹ viện Cao Kim của Thanh tra Sở Y tế TP HCM - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể là sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở không phải bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Với hành vi phạm trên, Thẩm mỹ viện Cao Kim bị phạt 25 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng và chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Ngoài ra, cũng tại Thẩm mỹ viện Cao Kim, Thanh tra Sở Y tế TP HCM còn xử phạt bà Lê Thị Kim Vân (nhân viên Thẩm mỹ viện Cao Kim) số tiền 39 triệu đồng vì có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 4 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.