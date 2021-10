Phản cảm những pha mặc nhầm nội y ra đường của gái xinh

Phong cách bra phù hợp với người cá tính, yêu thích tự do. Không chỉ giúp người mặc thể hiện tính cách mạnh, trang phục kiểu này còn tạo nên khoảng hở phô diễn lợi thế hình thể. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, bạn gái cần phân biệt được nội y và bralette thường dùng trong phong cách bra để tránh giây phút hớ hênh trên đường. Trong đó, bralette là một kiểu áo lót, có nhiều cup áo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thời trang của người mặc. Điểm khác biệt của bralette với nội y là nó thường được may với chất liệu mỏng nhẹ, tạo sự thoải mái, không gây gò bó và không có tác dụng định hình mô ngực. Ngược lại, áo ngực thường có form bầu tròn, thêm lớp đệm dày để hỗ trợ nâng ngực. Thực tế, không ít cô gái trẻ có sự nhầm lẫn khi chọn bralette theo đuổi phong cách sexy với việc mặc nội y ra đường. Form dáng những chiếc áo lót khiến người mặc dễ trở thành tâm điểm chỉ trích. Mặc nội y đến trung tâm thương mại, một cô gái Trung Quốc gần như phơi bày toàn bộ thân trên. Chiếc áo lót dài chưa đầy gang tay được cho là không phù hợp để xuất hiện giữa chốn đông người. Mắc lỗi trang phục tương tự, cô gái này còn khiến người khác hoài nghi về gu thẩm mỹ. Không chỉ mất điểm về chiếc áo không phù hợp, màn lên đồ thiếu tinh tế vô tình tố vòng 1 kém săn chắc của cô nàng. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt từng được dịp xôn xao chia sẻ bức ảnh cô gái ăn mặc kiệm vải, hồn nhiên di chuyển trên đường phố bất chấp cái nóng lên đến 40 độ. Dù chỉ chụp từ đằng sau, cô gái để hở nguyên mảng lưng trần trông vô cùng bất lịch sự. Sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng bắt mắt, cô gái này khiến nhiều người e ngại vì màn lên đồ quá táo bạo. Dù khoác hờ chiếc áo bên ngoài nhưng chiếc áo lót màu sắc nổi bật vẫn gây phản cảm. Chọn bralette phù hợp giúp bạn khẳng định được dấu ấn cá nhân. Ngược lại, nó sẽ khiến bạn “muối mặt” vì những khoảnh khắc hớ hênh. Để có vẻ ngoài hoàn hảo, chị em nên cân nhắc khi lựa chọn phong cách bra. Ngoài việc lựa chọn những mẫu bralette có khoảng hở vừa phải, người mặc có thân hình “phì nhiêu” hoặc vòng 1 chảy xệ nên tránh xa loại trang phục này. Bralette thường được may chất liệu ren tạo hiệu ứng thị giác nửa hở nửa kín kích thích trí tưởng tượng. Khi chọn, chị em nên ưu tiên chọn loại có họa tiết dày dặn, có phần quai bản to hoặc áo lót dạng ren bralette..., tránh để lộ quá nhiều da thịt. Đồng thời, bạn cũng có thể tận dụng miếng dán che nhũ hoa để không tạo góc nhìn “ngượng mặt”. Có rất nhiều cách để mix&match với bralette. Cách mặc đơn giản và dễ áp dụng nhất là mix cùng trang phục thể thao, jean đem lại cảm giác khỏe khoắn, kín đáo và năng động. Bạn có thể phối item này với blazer menswear để gia tăng sự quyền lực cho vẻ ngoài... Nếu muốn khoe hình thể, bạn có thể chọn mặc áo lót bản to với quần short hoặc chân váy cạp cao, gợi cảm mà vẫn rất sang trọng. Đôi khi, chỉ cần khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, nó cũng mang lại tác dụng che bớt da thịt, lại trông cực kỳ duyên dáng. Mời độc giả xem thêm video năm 2018: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT

Phong cách bra phù hợp với người cá tính, yêu thích tự do. Không chỉ giúp người mặc thể hiện tính cách mạnh, trang phục kiểu này còn tạo nên khoảng hở phô diễn lợi thế hình thể. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, bạn gái cần phân biệt được nội y và bralette thường dùng trong phong cách bra để tránh giây phút hớ hênh trên đường. Trong đó, bralette là một kiểu áo lót, có nhiều cup áo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thời trang của người mặc. Điểm khác biệt của bralette với nội y là nó thường được may với chất liệu mỏng nhẹ, tạo sự thoải mái, không gây gò bó và không có tác dụng định hình mô ngực. Ngược lại, áo ngực thường có form bầu tròn, thêm lớp đệm dày để hỗ trợ nâng ngực. Thực tế, không ít cô gái trẻ có sự nhầm lẫn khi chọn bralette theo đuổi phong cách sexy với việc mặc nội y ra đường. Form dáng những chiếc áo lót khiến người mặc dễ trở thành tâm điểm chỉ trích. Mặc nội y đến trung tâm thương mại, một cô gái Trung Quốc gần như phơi bày toàn bộ thân trên. Chiếc áo lót dài chưa đầy gang tay được cho là không phù hợp để xuất hiện giữa chốn đông người. Mắc lỗi trang phục tương tự, cô gái này còn khiến người khác hoài nghi về gu thẩm mỹ. Không chỉ mất điểm về chiếc áo không phù hợp, màn lên đồ thiếu tinh tế vô tình tố vòng 1 kém săn chắc của cô nàng. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng Việt từng được dịp xôn xao chia sẻ bức ảnh cô gái ăn mặc kiệm vải, hồn nhiên di chuyển trên đường phố bất chấp cái nóng lên đến 40 độ. Dù chỉ chụp từ đằng sau, cô gái để hở nguyên mảng lưng trần trông vô cùng bất lịch sự. Sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng bắt mắt, cô gái này khiến nhiều người e ngại vì màn lên đồ quá táo bạo. Dù khoác hờ chiếc áo bên ngoài nhưng chiếc áo lót màu sắc nổi bật vẫn gây phản cảm. Chọn bralette phù hợp giúp bạn khẳng định được dấu ấn cá nhân. Ngược lại, nó sẽ khiến bạn “muối mặt” vì những khoảnh khắc hớ hênh. Để có vẻ ngoài hoàn hảo, chị em nên cân nhắc khi lựa chọn phong cách bra. Ngoài việc lựa chọn những mẫu bralette có khoảng hở vừa phải, người mặc có thân hình “phì nhiêu” hoặc vòng 1 chảy xệ nên tránh xa loại trang phục này. Bralette thường được may chất liệu ren tạo hiệu ứng thị giác nửa hở nửa kín kích thích trí tưởng tượng. Khi chọn, chị em nên ưu tiên chọn loại có họa tiết dày dặn, có phần quai bản to hoặc áo lót dạng ren bralette..., tránh để lộ quá nhiều da thịt. Đồng thời, bạn cũng có thể tận dụng miếng dán che nhũ hoa để không tạo góc nhìn “ngượng mặt”. Có rất nhiều cách để mix&match với bralette. Cách mặc đơn giản và dễ áp dụng nhất là mix cùng trang phục thể thao, jean đem lại cảm giác khỏe khoắn, kín đáo và năng động. Bạn có thể phối item này với blazer menswear để gia tăng sự quyền lực cho vẻ ngoài... Nếu muốn khoe hình thể, bạn có thể chọn mặc áo lót bản to với quần short hoặc chân váy cạp cao, gợi cảm mà vẫn rất sang trọng. Đôi khi, chỉ cần khoác chiếc áo mỏng bên ngoài, nó cũng mang lại tác dụng che bớt da thịt, lại trông cực kỳ duyên dáng. Mời độc giả xem thêm video năm 2018: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT