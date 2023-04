Nhiều người nhập viện, tử vong sau khi uống rượu thuốc tự ngâm

Gần đây nhất là trường hợp hai người tử vong sau khi uống rượu thuốc tự ngâm xảy ra ở Tuyên Quang. Theo báo Sức khỏe & Đời sống, hai nạn nhân gồm ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).



Thông tin ban đầu cho biết, tối 4/4, ông Phan Văn C. từ nhà mang theo một chai rượu thuốc (rượu do ông C. tự ngâm từ các loại cây) đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm Tết Thanh minh. Tại bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7 giờ ngày hôm sau, người nhà ông C. phát hiện ông đã tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CACC/Sức khỏe & Đời sống. Sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. đến gia đình ông C. để phúng viếng theo phong tục thì thấy tại nhà ông C. có chai rượu thuốc (chai rượu mà ông C. đã sử dụng vào tối 4/4) nên đã tự lấy để uống. Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. nằm. Không lâu sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Phan Văn Ch. đã tử vong.



Hiện, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đang điều tra làm rõ vụ hai người tử vong sau khi uống rượu thuốc tự ngâm. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để xem nguyên nhân hai người trên tử vong do rượu hay do điều khác.

Trước đó, các bệnh viện từng tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi uống rượu ngâm với rễ cây, củ, quả để chữa bệnh.

Hồi tháng 5/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận hai bệnh nhân trong cùng một gia đình nhập viện trong tình trạng da đỏ, kích thích vật vã, tim đập nhanh.

Được biết, vào tối 16/5, khi đang ăn cơm cùng gia đình, các bệnh nhân có uống 3 chén rượu ngâm củ ấu tàu. Sau một giờ, bệnh nhân nôn nhiều, tê lưỡi, khó chịu và được đưa đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, hai bệnh nhân này bị ngộ độc aconitin do uống rượu ngâm củ ấu tàu.

Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định điều trị thải độc, sử dụng thuốc chống loạn nhịp.

Báo Hà Nội Mới đưa tin, đầu tháng 5/2022, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận hai người đàn ông bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm rễ cây rừng. Hai bệnh nhân này đều sinh sống ở tỉnh Nghệ An và có tiền sử uống rượu thường xuyên.

Sau khi được một người dân tộc mách uống rượu ngâm rễ cây rừng để chữa bệnh đau xương khớp, họ đã làm theo. Kết quả, hai người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, khó thở, huyết áp tăng cao…

Tại Trung tâm Chống độc, kết quả xét nghiệm mẫu rượu mà bệnh nhân mang đến và xét nghiệm máu của bệnh nhân phát hiện thành phần salicylate có nguồn gốc từ rễ cây.

Mẫu rượu ngâm rễ cây rừng mà bệnh nhân đã sử dụng. Ảnh: Bachmai.gov.vn.

Tháng 1/2021, Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân 66 tuổi trong tình trạng mạch nhanh, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ xét nghiệm, chẩn đoán ông bị ngộ độc do uống rượu ngâm củ ấu tàu. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc chống độc, chống loạn nhịp tim, vận mạch.



Sau hai ngày, bệnh nhân cai máy thở, sức khỏe ổn định.

Vào tháng 3/2018, 3 người tử vong do bị ngộ độc rượu ngâm rễ cây tại Nghệ An. Được biết, 4 người tổ chức uống loại rượu được ngâm bằng rễ cây rừng. Sau khi uống được vài chén thì một người ngất tại chỗ, sau đó cả bốn người đều có triệu chứng bất thường nên đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, chỉ có một trường hợp cứu được.

Tháng 12/2014, hai người tử vong do ngộ độc rượu ngâm rễ cây tại Bình Định. Theo báo Dân Trí, trưa 8/12, gia đình bà Đinh Thị Ch. (55 tuổi, ở thôn 1, xã An Trung) tổ chức cúng đầy tháng cho cháu ngoại nên mời ông Gi. qua cúng. Sau khi làm lễ xong, hai người uống “rượu phép” do chính bà Ch. ngâm. Sau đó, cả hai đều có biểu hiện của ngộ độc nặng, đổ mồ hôi nhiều, nôn ói, hôn mê…

Ngay lập tức, hai người được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Lão trong tình trạng hôn mê sâu, da tím tái toàn thân. Riêng bà Ch. nhập viện trong tình trạng chết lâm sàng.

Nhận định tình huống nguy kịch, các bác sĩ Trung tâm Y tế An Lão nhanh chóng chuyển hai bệnh nhân đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cấp cứu. Dù được các bác sĩ hồi sức, cấp cứu tích cực nhưng cả hai đều không thể qua khỏi.

>>> Mời độc giả xem thêm video: 82 người tại Phú Yên ngộ độc thực phẩm