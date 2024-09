Nguy cơ ngộ độc khi ăn các món chế biến từ con so biển

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm cho biết hiện nay tại một số chợ, quán ăn, chợ đêm ẩm thực, phố ẩm thực trên địa bàn TP có xuất hiện kinh doanh con so, con sam để chế biến món ăn.

Đáng chú ý, nhiều người thích ăn hải sản thường lầm tưởng chết người khi nhầm lẫn con so thành con sam.

So biển có kích thước nhỏ hơn sam biển, màu nâu sẫm, đuôi hình tam giác, không có gờ mặt lưng. Trong khi đó, sam biển có kích thước lớn hơn, màu xanh xám, đuôi hình dẹt, có gờ mặt lưng. So biển chứa độc tố tetrodotoxin cực kỳ nguy hiểm.

Chất độc tetrodotoxin có trong so biển tập trung nhiều nhất ở buồng trứng, đặc biệt nguy hiểm vào mùa sinh sản. Tetrodotoxin tương tự như độc tố trong cá nóc, bạch tuộc vòng xanh và cóc, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây liệt tứ chi, ứ đọng đờm nhớt, liệt cơ hô hấp dẫn đến thiếu oxy, sùi bọt mép và tử vong.

Phân biệt con sam và con so. Ảnh minh họa

Tetrodotoxin tan trong nước, không bị phá hủy bởi nhiệt khi nấu chín, phơi khô hay sấy. Chất độc này hấp thu nhanh qua đường ruột, dạ dày chỉ trong 5 - 15 phút. Do vậy, dù nấu chín, phơi khô hay sấy, so biển vẫn có thể gây ngộ độc và tử vong.

Nhằm chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên có trong so biển, cá nóc, cá sồng dâu, ốc lạ,..., Sở An toàn thực phẩm đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện truyền thông cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống, người tiêu dùng biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên gây ra.

Việc sử dụng so biển để chế biến thức ăn là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức về vấn đề an toàn thực phẩm, chọn lựa thực phẩm sạch ở những nơi uy tín như các chợ truyền thống, siêu thị lớn hoặc các cửa hàng hải sản và có nguồn gốc rõ ràng. Quan sát kỹ ngoại hình so sánh với hình ảnh của so biển và sam để tránh nhầm lẫn. Không mua các loại hải sản có dấu hiệu bất thường: thịt nhũn, có mùi hôi...

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nếu nghi ngờ xảy ra ngộ độc thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên, các địa phương có thể gửi mẫu đến Viện Hải Dương học (Nha Trang, Khánh Hòa) để xét nghiệm.

Để phòng tránh nguy cơ này, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã khuyến cáo:

Người dân: Tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các loại thủy sản có độc tố tự nhiên như so biển, cá nóc, cá hồng dâu... để chế biến thức ăn.

Quán ăn, nhà hàng: Kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ của hải sản trước khi mua vào, không nhập các loại thủy sản không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.