Ngoạn mục cứu sống bệnh nhân bị điện giật ngừng tim 60 phút

Trước đó, 16h ngày 24/10, anh Lê H.D đang sửa điện nước tại nhà trên mái tôn thì bị điện dân dụng giật, ngã nằm trên mái tôn.

Người dân chung quanh đã ngắt nguồn điện và gọi Cấp cứu 115. Tại hiện trường, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Cấp cứu 115 đã tiến hành cấp cứu ngưng tuần hoàn, đặt nội khí quản, bóp bóng liên tục trong vòng 20-25 phút chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân ở thời điểm điều trị ECMO.

Tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, khoảng 16h45, bệnh nhân vẫn chưa có tuần hoàn trở lại. Bệnh nhân được tiếp tục cấp cứu, ép tim, bóp bóng qua nội khí quản, liên hệ khoa Hồi sức tích cực Chống độc lập tức khởi động quy trình báo động đỏ Cấp cứu ngừng tuần hoàn ECMO.

Theo đó, bệnh nhân nhanh chóng được vận chuyển có hỗ trợ cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao vào khoa Hồi sức tích cực với ê-kíp gồm nhiều khoa phòng. Kết quả đã nối VA ECMO trong vòng 10 - 15 phút.

Trưởng ê-kíp thực hiện ECMO cho bệnh nhân, BSCK2 Bùi Văn Dung cho biết, với sự quyết liệt khởi động nhanh quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn ECMO và chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện, thời gian ngừng tim từ hiện trường đến thực hiện được kỹ thuật ECMO của bệnh nhân trong vòng 60 phút.

Sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt các chức năng và được xuất viện.

Tại khoa Hồi sức tích cực Chống độc, bệnh nhân có biểu hiện tình trạng rất nặng: Suy tuần hoàn cấp, suy hô hấp cấp, tổn thương thiếu oxy não sau ngừng tuần hoàn, hiện tượng thoát dịch ra khỏi lòng mạch nặng, tổn thương đa cơ quan.

Bệnh nhân được điều trị tất cả biện pháp hồi sức tích cực hiện đại nâng cao: ECMO hỗ trợ tuần hoàn, thở máy hỗ trợ hô hấp, hạ thân nhiệt đưa nhiệt độ toàn thân mục tiêu thấp 33 độ C bảo vệ não bị tổn thương do ngừng tuần hoàn, thay huyết tương, lọc máu liên tục, nội khoa điều trị an thần - giãn cơ, liệu pháp kháng sinh, thuốc vận mạch và các đa điều trị hỗ trợ khác. Bệnh nhân được hội chẩn điều trị toàn viện nhiều chuyên khoa: Tim mạch, Hô hấp, Tiết niệu ngoại Bỏng, Dinh dưỡng.

Sau hơn 100 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn, cai được VA ECMO và tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực. Sau hơn 10 ngày điều trị bệnh nhân cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản.

BSCK2 Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, đây là ca bệnh rất nặng, tưởng chừng như hết hy vọng ở giai đoạn 24 giờ đầu tiên, nhưng với sự quyết tâm, toàn bệnh viện đã dùng mọi biện pháp hiện đại nhất của chuyên ngành Hồi sức tích cực Chống độc.

“Chúng tôi chạy đua với biến chứng bệnh từng giờ từng phút. Cuối cùng bệnh nhân được hồi sinh ngoạn mục từ cõi chết. Sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt các chức năng và bệnh nhân được xuất viện”, BSCK2 Hà Sơn Bình chia sẻ.