Ngộ độc rượu ngâm củ thương lục: “Thủ phạm” Phytolaccatoxin nguy hiểm sao?

Nhập viện vì uống rượu ngâm củ thương lục



Gần đây nhất là trường hợp 3 người đàn ông ở tỉnh Lào Cai bị ngộ độc và phải nhập viện sau khi uống rượu ngâm củ thương lục.

Thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, vào cuối tháng 4/2023, gia đình ông T.K.P, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tổ chức ăn uống cho 11 người ăn. Bữa cỗ gồm 8 món chính: Thịt ngan, thịt gà, thịt lợn, giò lợn, rau ngót, tiết canh ngan, rượu ngâm củ cây thương lục và rượu trắng.

Trong bữa ăn, có 3 người uống rượu ngâm củ thương lục do gia đình tự trồng và ngâm. Sau khi uống vài chén nhỏ, 3 người đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài, mắt mờ nên được đưa vào viện cấp cứu.

Sau đó, Trung tâm Y tế Bảo Thắng lấy mẫu thực phẩm, rượu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả cho thấy, mẫu rượu ngâm củ thương lục và mẫu củ thương lục phát hiện độc tố Phytolaccatoxin.

Ảnh: Sở Y tế Lào Cai.

Đó không phải là những trường hợp đầu tiên ngộ độc rượu ngâm củ cây thương lục. Hồi tháng 6/2021, tỉnh Hòa Bình đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ của bệnh viện cấp cứu 5 bệnh nhân ngộ độc do uống rượu ngâm với cây thương lục.

Được biết, 5 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng giống nhau như tê lưỡi, đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy, vã mồ hôi, khó thở…

“Song song với việc cấp cứu các bệnh nhân, chúng tôi cần nhanh chóng tìm nguyên nhân gây độc. Người nhà của bệnh nhân mang rượu mà các bệnh nhân đã uống và loại cây mà họ sử dụng củ để ngâm rượu đến bệnh viện. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia và tra cứu tài liệu, nhận định đây là cây thương lục, tên khoa học là Phytolacca acinosa Roxb. Củ và rễ của loại cây này rất giống nhân sâm", báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời bác sĩ khi đó.

Tháng 7/2017, Trung tâm Y tế TP Pleiku (Gia Lai) tiếp nhận điều trị cho 6 người bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm củ thương lục. Cụ thể, theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 9/7/2017, một gia đình tại TP Pleiku tổ chức tiệc khai trương cửa hàng.

Sau khi ăn uống được 30 phút, 6 người đột nhiên có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với các dấu hiệu chung như nôn mửa, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng...và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ ngộ độc của 6 người này sau đó được xác định là do uống rượu ngâm củ cây thương lục.

Độc tố Phytolaccatoxin nguy hiểm sao?

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, thương lục là loại cây thảo sống lâu năm. Cây có chiều cao trung bình khoảng 1,5m. Thân cây hình trụ nhẵn, không có lông, ít phân nhánh có màu xanh lục hoặc pha đỏ tím. Lá to, mọc so le với phiến lá hình trứng tròn, có cuống.

Rễ củ thương lục mập, có nét giống củ nhân sâm nên dễ nhầm lẫn. Quả mọng, có màu đỏ tím. Trong Đông y, cây thương lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.