“Cháy máy” với loạt điểm check-in đẹp quên lối về ở Quảng Ninh

Với thiết kế mặt kính đen ấn tượng, bảo tàng Quảng Ninh là điểm check-in nổi tiếng nhất nhì Hạ Long. Không chỉ đẹp từ bên ngoài, bên trong bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật độc đáo về văn hóa, than đá, lịch sử vùng mỏ. Góc cầu thang xoắn, những hành lang dài hay khung cửa kính rộng đều là background chụp ảnh cực nghệ. Ảnh Sơn Tùng MTP Dành cho những ai mê mạo hiểm và thích săn ảnh, núi Bài Thơ là điểm trekking nổi bật tại trung tâm thành phố Hạ Long. Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm trọn vịnh Hạ Long xanh ngọc bát ngát cùng những con tàu nhấp nhô phía xa. Bức ảnh "pose" giữa thiên nhiên hùng vĩ sẽ khiến ai xem cũng phải trầm trồ. Thomas Kim Cách Hạ Long khoảng 100km, huyện vùng cao Bình Liêu được ví như “Sapa thu nhỏ” của Quảng Ninh. Cung đường tuần tra biên giới với hàng rào cột mốc và "sống lưng khủng long" uốn lượn giữa mây trời là điểm check-in cực hot. Ảnh Vân Anh Mùa thu đến, những đồi cỏ lau trắng muốt đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Ảnh Chu Đức Giang Nếu yêu khung cảnh thiên nhiên, du khách đừng bỏ qua hồ Yên Trung – một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Uông Bí. Hồ nước trong xanh, được bao quanh bởi rừng thông xanh mướt và không khí trong lành. Cây cầu gỗ bắc ra giữa hồ hay con đường thông chạy dọc bờ hồ đều là nơi lý tưởng để có những bức ảnh đầy chất thơ. Trà Cổ được du khách đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Danh sách check in Quảng Ninh mà thiếu mất địa chỉ này thì thật đáng tiếc. Biển Trà Cổ Móng Cái “đốn tim” du khách với bãi cát mịn màng, nước biển trong xanh và hàng phi lao thẳng tắp. Ảnh PSY Không cần đi xa, ngay gần trung tâm thành phố Hạ Long, đảo Tuần Châu là điểm đến lý tưởng với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, bãi biển nhân tạo đẹp mắt và cầu cảng uốn lượn nên thơ. Đây là nơi cho ra đời hàng loạt bức hình thời thượng – từ phong cách năng động đến vintage, lãng mạn. Ảnh TicoTravel Không chỉ là khu nghỉ dưỡng cao cấp, Legacy Yên Tử còn được mệnh danh là “thiên đường cổ trang” giữa non thiêng Yên Tử. Với kiến trúc mang đậm hơi thở Phật giáo Trúc Lâm, từng bức tường đá, mái ngói rêu phong hay hành lang gỗ đều gợi cảm giác như lạc bước vào một hoàng cung thời xưa. Ảnh dulichvietnam Mỗi góc nhỏ tại đây đều là background sống ảo “nghìn like”, khiến du khách không khỏi ấn tượng ngay từ những bức ảnh đầu tiên. Đây thực sự là một “dấu lặng” đầy chất thiền, nơi bất kỳ ai yêu thích sự tĩnh tại và cổ kính cũng không thể bỏ qua khi du lịch Quảng Ninh. Ảnh dulichviet Quảng Ninh không chỉ đẹp vì vịnh Hạ Long, mà còn hấp dẫn bởi vô vàn góc sống ảo vừa hiện đại, vừa hoang sơ, vừa thơ mộng lại rất dễ tiếp cận. Với chiếc máy ảnh đầy pin và tâm hồn ưa xê dịch, bạn hoàn toàn có thể “săn” trọn bộ ảnh triệu like mà không cần đi xa. Quảng Ninh chính là điểm đến “đẹp quên lối về” mà du khách không nên bỏ lỡ trong bất kỳ mùa nào trong năm. Ảnh dulich













