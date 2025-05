Jeep Compass 2026 lộ diện, chung khung gầm với Peugeot 5008

Jeep gần như đã sẵn sàng ra mắt thế hệ tiếp theo của mẫu xe Compass tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, nhờ một vài hình ảnh rò rỉ, chúng ta có thể biết trước thiết kế của mẫu SUV Jeep Compass 2026 mới này trước khi xe được giới thiệu chính thức. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu xe SUV Jeep Compass mới sở hữu thiết kế vuông vức hơn so với thế hệ cũ. Những chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ thuộc nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó, chiếc xe màu xanh Neon có khả năng là phiên bản chạy điện hoàn toàn, thể hiện qua biểu tượng “e” ở nắp cốp sau. Riêng chiếc màu trắng với các chi tiết trang trí màu đen và tấm bảo vệ cản trước đặc trưng có thể là phiên bản Trailhawk tập trung vào việc chạy địa hình. Bước sang thế hệ mới, Compass có các đường nét rõ ràng hơn, lấy cảm hứng từ mẫu SUV cỡ nhỏ Jeep Avenger. Xe sở hữu hốc bánh vuông vức, đèn LED sắc sảo và khe hút gió hẹp ở cản trước. Nhờ phần đầu và đuôi xe ngắn hơn, Compass mới trông linh hoạt hơn so với thế hệ cũ. Jeep Compass sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm STLA Medium mới của tập đoàn mẹ Stellantis. Đây là khung gầm hiện cũng đang được dùng cho các mẫu SUV khác của Stellantis như Peugeot 3008/5008, Opel Grandland và Citroen C5 Aircross. Tuy nhiên, Jeep dự kiến sẽ bổ sung các tính năng chạy địa hình chuyên biệt cho những phiên bản cao cấp hơn, đặc biệt là Trailhawk. Bên trong xe, Jeep Compass 2026 cũng được thổi làn gió mới với màn hình giải trí lớn đặt phía trên hàng nút bấm và núm xoay. Bảng điều khiển trung tâm và mặt táp-lô được nhấn nhá bằng các chi tiết giống nhôm. Phiên bản trong hình có vẻ là bản cao cấp nên đi kèm cửa sổ trời kép, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và ghế bọc da với đường chỉ tương phản. Hiện thông tin cụ thể về động cơ của mẫu SUV này vẫn chưa được công bố. Hãng Jeep hứa hẹn sẽ cung cấp “một dải động cơ mở rộng với các tùy chọn e-Hybrid, e-Hybrid plug-in và chạy điện hoàn toàn” cho Compass mới. Tuy nhiên, tại một số thị trường ngoài châu Âu, xe vẫn có thể được cung cấp động cơ xăng thông thường. Nhiều khả năng xe sẽ có các phiên bản được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, giữ vững truyền thống off-road của hãng Jeep. Dựa trên thông số từ mẫu xe Peugeot e-3008, phiên bản thuần điện của Jeep Compass 2026 có thể đạt công suất tối đa lên đến 321 mã lực nhờ hai mô-tơ điện. Bên cạnh đó là các tùy chọn pin với dung lượng 73 kWh và 97 kWh. Stellantis đã xác nhận sẽ sản xuất và công bố giá xe Jeep Compass 2026 tại Ý vào cuối năm 2025. Ban đầu, các mẫu xe dành cho thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ được lắp ráp tại Canada từ năm 2026. Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến thuế quan của Mỹ đối với xe nhập khẩu, lịch ra mắt Compass ở thị trường này đã bị trì hoãn. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Jeep Compass 2026 mới.

