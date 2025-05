Món ngon ở Tây Ninh làm du khách mê mẩn

Một trong những món ăn nổi bật tại Tây Ninh chính là bò tơ. Thịt bò tơ Tây Ninh nổi bật với độ mềm ngọt và tươi ngon, được chế biến theo nhiều cách khác nhau, như nướng, xào, hấp hoặc cuốn bánh tráng. Món ăn này có vị ngọt tự nhiên từ thịt bò non, kết hợp với rau sống và nước mắm chua ngọt, mang lại hương vị rất đậm đà và hấp dẫn. Ảnh Gostay Ốc xu là loại ốc sống trong các khe đá trên núi Bà Đen, chỉ xuất hiện vào mùa mưa. Với thịt ngọt và giòn đặc trưng, ốc xu thường được chế biến thành các món hấp, xào me hoặc nướng mỡ hành. Món ăn này không chỉ ngon mà còn mang đậm hương vị núi rừng của Tây Ninh. Nếu có dịp ghé thăm núi Bà Đen, du khách đừng quên thưởng thức món ốc xu độc đáo này. Ảnh MIA Bánh tráng phơi sương là món ăn đặc sản nổi tiếng bậc nhất của Tây Ninh. Bánh tráng được làm từ bột gạo ngon, phơi dưới ánh nắng mặt trời, sau đó để qua đêm trong hơi sương, tạo nên độ dẻo và thơm đặc trưng. Bánh tráng phơi sương có thể cuốn với thịt luộc, tôm, rau sống và ăn kèm với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm. Đây là món ăn dễ làm, dễ ăn nhưng lại rất hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ảnh MIA Nem bưởi là một món ăn chay đặc trưng của Tây Ninh. Được làm từ vỏ bưởi, đu đủ sống, thính và các gia vị khác, nem bưởi có vị chua ngọt, giòn giòn và cay cay. Đây là món ăn rất thích hợp để ăn kèm với bánh tráng, rau sống và các loại gia vị. Món ăn này không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng, rất phù hợp với những tín đồ yêu thích món chay. Ảnh Tripzone Thằn lằn núi Bà Đen là món ăn đặc biệt chỉ có ở Tây Ninh. Thịt thằn lằn rất giòn, săn chắc và có vị ngọt tự nhiên. Các món chế biến từ thằn lằn như nướng muối ớt, xào sả ớt hay chiên giòn đều mang lại một hương vị độc đáo mà du khách chỉ có thể tìm thấy ở Tây Ninh. Ảnh Tico Muối tôm tưởng chừng chỉ là gia vị, nhưng ở Tây Ninh, nó được xem như một “đặc sản quốc dân”. Muối được làm từ muối hột, tôm khô, ớt, tỏi, sau đó rang khô cho đến khi dậy mùi. Vị mặn mà, cay cay, đậm đà của muối tôm Tây Ninh khiến ai đã ăn một lần là muốn mang về cả bịch. Dùng để chấm trái cây, ăn cùng cơm trắng, hay làm nguyên liệu cho các món trộn – muối tôm Tây Ninh luôn làm bữa ăn thêm phần hấp dẫn. Ảnh dacsanTayNinh Bánh canh Trảng Bàng được làm từ bột gạo hoặc bột mì, tạo nên những sợi bánh canh mềm, dai. Nước dùng của bánh canh được nấu từ xương heo hoặc gà, rất thanh mát. Món ăn này thường được ăn kèm với thịt luộc, tôm, và rau thơm. Đây là món ăn đậm đà và rất được yêu thích bởi sự kết hợp hài hòa giữa sợi bánh canh, nước dùng ngọt mát. Ảnh MIA Mắm chua Tây Ninh được làm từ cá tươi, ớt, tỏi, và gia vị đặc trưng. Sau khi lên men, mắm có vị chua nhẹ, thơm đặc trưng và mặn mà. Món mắm này thường được dùng để ăn với cơm trắng, bún hoặc chế biến thành các món gỏi. Sự kết hợp giữa vị mặn của mắm và vị chua ngọt của các gia vị đã tạo nên một món ăn đậm đà và rất hấp dẫn. Ảnh Vinpearl Bánh xèo Tây Ninh có đặc điểm khác biệt so với các nơi khác, vỏ bánh mỏng, giòn tan, bên trong là nhân tôm, thịt, giá, cùng với các loại rau sống tươi ngon. Món ăn này thường được ăn kèm với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm, tạo nên một hương vị vừa lạ, vừa quen. Đây là món ăn phù hợp cho các bữa tiệc gia đình hoặc những buổi gặp mặt bạn bè. Ảnh baotayninh Với vô vàn món ăn đặc sắc và độc đáo, Tây Ninh thực sự là thiên đường ẩm thực cho những tín đồ yêu thích khám phá ẩm thực vùng miền. Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng biệt, từ những món mặn đến ngọt, từ món chính đến món ăn vặt, tất cả đều phản ánh rõ nét sự phong phú và đa dạng trong văn hóa ẩm thực của vùng đất này. Ảnh Sunworld

