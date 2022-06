Mẫu jean ngược tạo trend, mặc lên tôn dáng, cá tính xuất sắc

Quần jean là món đồ thời trang được nhiều người yêu thích. Kể từ khi ra mắt, sức hút của chất liệu này chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngoài ưu điểm ít lỗi mốt, tôn dáng, dễ phối đồ, jean được yêu thích nhờ sức sáng tạo không ngừng của các nhà thiết kế. (Ảnh minh họa) Thực vậy, chỉ cần có sự thay đổi, quần jean dễ dàng mang đến diện mạo tươi mới cho người mặc. Bên cạnh thiết kế quần baggy, ống loe, suông... thời gian gần đây, mẫu jean ngược rất được chị em ưa chuộng. Ở đó, chiếc quần sẽ có kết cấu ngược so với những mẫu jean thông thường. So với thiết kế phổ biến, mẫu jean mặc ngược được đánh giá cao nhờ tôn dáng. Với đôi chân to và ngắn, bạn gái lựa chọn short sẽ giúp cân đối tổng thể. Trong khi đó, chị em có lợi thế chân thon nên chọn mẫu quần dài. Thoạt nhìn, bạn có thể không cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa quần jean ngược so với những mẫu jean khác. Tuy nhiên, quan sát kỹ hơn, bạn gái sẽ có được vẻ ngoài cá tính mà không cần phá cách quá nhiều. Thực tế, ý tưởng jean ngược không mới. Trước đó, nhiều nhà mốt từng cho ra mắt mẫu quần jean ngược nhận được sự hưởng ứng cao. Chẳng hạn, mẫu quần jean này được thiết kế đảo ngược hoàn toàn so với jean cổ điển. Ở đó, phần cạp quần, đỉa, túi nằm ở vị trí gấu bên dưới. Phần cạp thông thường chỉ còn lại một đường viền thô. Nhà thiết kế khéo léo may giấu phần khóa kéo, khiến người nhìn có cảm giác như chiếc quần được mặc ngược. Không chỉ quần short, mẫu jean ngược dáng dài cũng được nhà mốt tung ra với giá không hề rẻ (500 đô la). Nhìn chung, những mẫu quần jean ngược thường nhận được phản hồi tích cực. So với jean cổ điển, nó không có sự khác biệt quá lớn về kiểu dáng, dễ mặc, dễ phối đồ. Đồng thời, nó vẫn khiến người mặc có được vẻ ngoài ấn tượng mà không quá táo bạo. Mời độc giả xem thêm video: Nữ kĩ sư nghỉ việc mở xưởng tái chế quần jean bán cho khách Tây. (Nguồn video: Zing)

