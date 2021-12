Mẫu giày hot hit, “cục mịch” bất ngờ được săn đón cuối năm

Đặc trưng thời tiết mùa đông là lạnh, nhiều nơi còn có tuyết nên môn thể thao trượt tuyết rất phổ biến. Đây cũng là thời điểm người chơi sắm sửa cho mình thiết bị, trong số đó có giày đi tuyết. Ảnh: Sohu Yêu cầu quan trọng nhất của loại giày đi tuyết là khả năng giữ nhiệt tốt. Do đó, chúng thường có kiểu dáng “mũm mĩm”, lông xù to bản. Ngoài khả năng giữ ấm đôi chân, giày đi tuyết đôi khi lên đồ còn mang lại vẻ ngoài rất cá tính. Nắm được đặc điểm này, nhiều nhà sản xuất tích cực đổi mới về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc để mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng. Gần đây nhất, tháng 10 vừa qua, Chloé cho ra mắt bộ sưu tập sàn diễn Thu/Đông 2021 – sản phẩm hợp tác với thương hiệu Moon Boot. Ngoài ra, các thương hiệu như Moncler, Jimmy Choo, Dior, GCDS... cũng cho ra mắt mẫu giày độc đáo lấy cảm hứng từ những đôi giày đi tuyết. Ưu điểm của mẫu giày hot hit là có thể giúp người dùng thoải mái di chuyển, ấm áp, khỏe khoắn với thiết kế thể thao song không kém phần cá tính. Sức hút của mẫu giày đi tuyết không hề nhỏ. Nhiều mỹ nhân nổi tiếng sành mốt như các thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, Bella Hadid, Kim Kardashian... đều có màn ra mắt với mẫu giày thời thượng này. Ở Việt Nam, những cô gái nóng bỏng, thời trang như Chi Pu, Lê Bống... cũng từng xuất hiện đầy cá tính với mẫu giày đi tuyết. Ảnh: IGNV Để diện giày đi tuyết đẹp-độc-sang, tùy vào sở thích và hoàn cảnh sử dụng, bạn có thể chọn cho mình đôi giày phù hợp. Nếu thích nét đẹp dịu dàng, bạn nên tham khảo thiết kế lông. Màu sắc cổ điển đen trắng sẽ mang lại tổng thể sang trọng, cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Trong khi đó, chất liệu lông giúp tôn vẻ dịu dàng, khí chất cho người dùng. Muốn nổi bật, bạn gái có thể chọn những đôi giày đi tuyết chất liệu nhung, da, đế dày, điểm xuyết hoa văn. Chuyên gia thời trang khuyên nên phối chúng với váy dệt kim cùng màu hoặc áo khoác dáng suông. Cách phối đồ này sẽ khiến diện mạo vừa mang vẻ mỏng manh muốn che chở, vừa nổi bật, ấm áp. Theo đuổi vẻ ngoài thời thượng, bạn gái nên chọn giày đi tuyết chất liệu nylon. So với các chất liệu trên, nylon ít khi được tận dụng với mặt hàng giày dép. Vậy nhưng thiết kế giày đi tuyết nylon lại là ý tưởng tuyệt vời. Chất liệu tạo nên tính linh hoạt, giữ nhiệt, đầy cá tính và dễ phối với các trang phục trong tủ đồ. Khi chọn giày đi tuyết chất liệu nylon, người dùng có thể mặc một chiếc áo khoác lông hoặc quần cùng màu để tạo nên tổng thể hài hòa, tránh kích thước quá khổ của đôi giày trở nên nổi bật. Để tiết chế giày đi tuyết, bạn gái cũng có thể áp dụng cách mặc áo khoác oversize hoặc những món đồ có phần “cồng kềnh” nhằm bù lại cảm giác nặng nề mà đôi giày mang lại. Ngoài sự lựa chọn về áo, giày đi tuyết cũng có thể đi trái mùa để phong cách thời trang không buồn tẻ. Ưu điểm của cách mặc này là nó có thể làm mới phong cách cá nhân. Mặt trái của nó là có thể khiến tổng thể không được cân đối. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT

