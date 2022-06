Mẫu áo đáng mặc hè 2022, lên đồ tôn dáng, nữ tính mê hồn

Váy áo “cô gái vắt sữa” là cách gọi chung cho những thiết kế tay bồng, cổ vuông, bèo nhún. Thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục phổ biến những năm 1980-1990, dành cho nữ công nhân làm việc trong các trang trại bò sữa. (Ảnh: Sohu, minh họa) Phong cách thời trang retro này nổi lên từ mùa mốt Xuân Hè 2019. Kể từ đó đến nay, sức hút của thiết kế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài các sàn diễn lớn, váy áo “cô gái vắt sữa” xuất hiện dày đặc trong các bộ sưu tập của các hãng như Zara, H&M. Tạp chí thời trang Vogue đánh giá phong cách thời trang retro này luôn giữ được sức hút suốt thời gian dài nhờ ưu điểm tôn hình thể, phù hợp với mọi dáng người, đem tới vẻ gần gũi. Quả thực, váy áo “cô gái vắt sữa” với điểm nhấn là phần tay áo phồng, cổ vuông rộng rãi khiến người mặc có vẻ ngoài nữ tính hơn. Điều thú vị ở thiết kế này là phần cổ rộng giúp người mặc để lộ khuôn ngực mềm mại song không quá lộ liễu. Chi tiết cổ vuông còn góp phần mang lại hiệu ứng thị giác khuôn mặt nhỏ gọn, vừa mang hơi hướng nghệ thuật vừa mang tới vẻ lãng mạn, khí chất nhẹ nhàng. Tuy vậy, váy áo “cô gái vắt sữa” với chi tiết tay phồng dễ khiến phần thân trên trông mập hơn. Để diện đẹp mẫu áo đáng mặc hè 2022 này, stylists khuyên bạn gái điều quan trọng đầu tiên là chọn bộ đồ vừa vặn, có khả năng ôm sát, tránh thiết kế rộng. Thực tế, điểm nhấn của váy áo “cô gái vắt sữa” là độ ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể. Vậy nhưng, một số thiết kế được may dáng rộng, phần trên không có độ ôm. Điều này khiến người mặc dễ lộ khuyết điểm vai rộng, lưng dày. Đặc biệt, những cô gái có thân hình mập mạp nên tránh xa loại váy áo trên. Nó dễ khiến người mặc trông to hơn gấp đôi bình thường. Bên cạnh đó, bạn gái nên chú ý đến vị trí dây thắt trên váy áo của mình. Không nên thắt dây ở vị trí quá thấp bởi nó sẽ khiến tổng thể trang phục trở nên chật chội, bí bức. Vị trí thắt dây phù hợp nhất là từ ngực đến sườn, giúp đường may của trang phục hài hòa với cơ thể người mặc. Thứ hai, bạn gái không nên chọn thiết kế tay quá phồng, phức tạp. Thiết kế phức tạp, phồng đại dễ làm phần vai trở nên nặng nề, tạo hiệu ứng thị giác phần cánh tay to và thô hơn. Thay vào đó, bạn nên chọn thiết kế tay phồng tinh giản, chiều dài tay áo không nên phủ quá khuỷu tay. Mẫu váy áo như vậy mang lại hiệu ứng cánh tay dài và thon hơn. Thứ ba, bạn gái không nên chọn váy áo chất liệu quá mềm. Nguyên nhân bởi tay áo phồng cần có chất liệu đủ cứng để tạo form. Chất liệu mềm dễ bám sát vào cánh tay, khó có thể tạo độ phồng như mong đợi. Cuối cùng, chị em nên tránh những thiết kế váy áo quá phức tạp. Thiết kế tay phồng và phần cổ áo rộng là điểm nhấn tạo nên sự quyến rũ của mẫu áo. Không cần cầu kỳ, áo “cô gái vắt sữa” mang hơi hướng quyến rũ, hoài cổ, nữ tính. Có thể nói, một sản phẩm hoàn hảo như vậy không cần quá phô trương. Thêm nhiều chi tiết vào váy áo như ren, tua rua, xuyên thấu... sẽ trực tiếp làm mất đi vẻ thanh lịch, lãng mạn của thiết kế. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang mùa hè 2018. (Nguồn video: THĐT)

