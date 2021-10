Mặc quần toang đúng chỗ hiểm, cô gái khoe đường cong "bỏng mắt"

Thiết kế khoét lỗ hai bên được nhiều cô gái chọn mặc, phô diễn body “nóng bỏng 100%", "sexy tới mức không thể chấm điểm được". Ảnh: FB Jennachew Mẫu quần không hề kiệm vải vì thường được may ống dài, chất liệu jeans hoặc co giãn. So với kiểu quần thông thường, thiết kế có điểm nhấn là phần khoét lỗ 2 bên hông góp phần tôn đường cong cơ thể. Ảnh: FB Jennachew Mặc mẫu quần hở bạo, nhiều mỹ nhân phô diễn làn da trắng mịn cùng khoảng hở thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, mẫu quần thời thượng này khá kén người mặc. Nếu không biết cách phối đồ, bạn gái dễ đối diện sự cố trang phục. Ảnh: FB Jennachew Chẳng hạn, trường hợp mẫu thể thao Yuan Sayuki người Đài Loan mặc quần khoét chỗ hiểm kết hợp áo croptop lệch vai. Set đồ được đánh giá là khá táo bạo khi vòng eo, vai, hông, được phô ra một cách chân thực. Ảnh: FB Yuansayuki Vậy nhưng, vẻ ngoài của Yuan lại bị chỉ trích bởi cách mix đồ chưa tinh tế. Không chỉ để lộ phần nội y dây dợ, mỹ nhân còn mặc croptop ôm sát mỏng tang hoàn toàn không hợp với bối cảnh xuất hiện là trạm đổ xăng. Ảnh: FB Yuansayuki Để mặc quần khoét lỗ 2 hông đẹp mà không “hớ”, chị em có thể kết hợp với croptop, áo ôm sát để khoe lợi thế hình thể. Tuy nhiên, cần điều tiết khoảng hở sao cho hợp lý. Tránh trường hợp dưới hở toang, phần thân trên cũng “lộ thiên” quá nhiều, khiến tổng thể không có sự hài hòa. Ảnh minh họa Chị em có dáng người mũm mĩm hoặc vòng 3 quá khổ, hông nở nên cân nhắc loại quần hottrend. Nguyên nhân bởi mặc quần khoét chỗ hiểm, người mặc sẽ thu hút ánh nhìn vào vị trí này. Thiết kế phù hợp với người có thân hình thanh mảnh. Tuy vậy, không phải cứ có dáng nuột là có thể “cân đẹp” mẫu quần khoét đúng chỗ hiểm. Để lộ nội y sẽ khiến người mặc bị đánh giá lên đồ kém tinh tế. Quần lót có quai bằng silicon trong suốt cũng thích hợp để mặc cùng quần khoét 2 bên hông. Phần quai như tàng hình cho phép người diện để lộ nội y nhưng không gây “rối mắt”. Nếu ưa thích sự trẻ trung, năng động, bạn có thể phối quần cùng chip thể thao như cô nàng trong hình. Phần quai to bản, khỏe khoắn lộ ra ngoài nhìn khiêu khích song không phản cảm. Mời độc giả xem thêm video năm 2018: Xu hướng thời trang Noel. Nguồn video: THĐT

