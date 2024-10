Loại quả giàu collagen, hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa lão hoá

Kiwi là một loại quả nhỏ, màu xanh lá cây với vỏ ngoài màu nâu mờ và thịt quả màu xanh tươi (hoặc vàng), mọng nước bên trong. Ảnh minh họa Mặc dù kiwi có thể không được tiêu thụ phổ biến như các loại trái cây khác, nhưng thành phần dinh dưỡng của quả kiwi là vô cùng lớn, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ảnh minh họa Tốt cho hệ tiêu hoá: Chất xơ trong kiwi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hỗ trợ điều trị cả táo bón và tiêu chảy. Kiwi cũng chứa kali, một chất điện giải quan trọng cũng giúp ích cho hệ tiêu hóa. Một yếu tố góp phần quan trọng khác ở đây là actinidin, một loại enzyme được tìm thấy trong quả Kiwi. Enzyme này cũng hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa protein trong thức ăn. Ảnh minh họa Tăng cường hệ miễn dịch: Kiwi chứa hàm lượng Vitamin C dồi dào, giúp điều hoà các phản ứng miễn dịch của cơ thể. Trên thực tế, quả Kiwi chứa khoảng 230% lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, ngoài ra loại trái cây này cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch trong mỗi khẩu phần ăn. Kiwi cũng rất giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giảm stress oxy hóa. Đặc tính này có thể bảo vệ cơ thể khỏi viêm nhiễm và bệnh tật. Ảnh minh họa Tốt cho hệ tim mạch: Kiwi giàu chất xơ, kali và các chất chống oxy hoá, các thành phần này có những đóng góp quan trọng trong việc bảo sức khoẻ của hệ tim mạch. Kali chứa trong kiwi có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp quản lý huyết áp, giảm xu hướng mắc các bệnh lý về tim mạch. Bên cạnh đó, nhờ có hàm lượng chất xơ mà việc tiêu thụ kiwi sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch và giảm được các cholesterol xấu. Ảnh minh họa Bảo vệ gan: Trong kiwi có chứa một loại hợp chất đặc biệt là pyrroloquinoline quinone có tác dụng điều trị tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu. Bên cạnh đó, các chất hợp chất chống oxy hoá có trong kiwi cũng có thể ngăn chặn sự tác động của các gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi nguy cơ viêm nhiễm. Ảnh minh họa Hỗ trợ làm đẹp, ngăn ngừa lão hoá: Collagen là loại protein quan trọng trong cơ thể chúng ta và giúp duy trì da, cơ, xương và gân. Nghiên cứu cho thấy rằng chúng bị phân hủy khi chúng ta già đi và sẽ phụ thuộc vào nồng độ vitamin C, thứ mà chúng ta biết là có rất nhiều trong quả kiwi. Đồng thời, các polysaccharid có trong kiwi có thể làm tăng gấp đôi khả năng tổng hợp collagen. Hơn nữa, kiwi cũng là một nguồn cung cấp lutein dồi dào, một chất oxy hoá có khả năng bảo vệ làn da khỏi tia UV. Ảnh minh họa Tốt cho tóc: Kiwi chứa một lượng lớn vitamin E, có công dụng thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc mọc nhanh, chắc khoẻ.. Bên cạnh lượng vitamin E cao, trong kiwi còn rất giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường sự phát triển và chất lượng của tóc. Ảnh minh họa Tăng cường sức khoẻ xương khớp: Kiwi chứa nhiều thành phần có lợi cho hệ xương khớp như kali, calci và phospho, góp phần xây dựng một hệ xương khoẻ mạnh. Bổ sung kali bằng kiwi còn có thể giúp ngăn ngừa loãng xương. Ảnh minh họa Ngăn ngừa nhiễm khuẩn và nhiễm nấm: Cả 2 loại kiwi xanh và kiwi vàng đều cho thấy khả năng kháng khuẩn và kháng nấm. Đặc biệt, tác dụng này nhiều nhất ở hạt của kiwi. Chiết xuất từ quả Kiwi đã cho thấy hoạt tính kháng khuẩn chống lại một số chủng vi khuẩn. Kiwi vàng chứa một loại protein gọi là actinchinin, được cho là nguồn gốc của khả năng kháng nấm của chúng. Ảnh minh họaXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

