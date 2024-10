10 loại trái cây ăn vỏ còn tốt hơn ruột, nhiều người không biết

Dưa hấu: Bên cạnh phần thịt dưa hấu mọng nước và thanh mát thì vỏ của trái cây này còn chứa một loại axit amin tên là citrulline giúp giảm các cơn đau cơ nhanh chóng. Có thể chế biến vỏ dưa hấu theo nhiều cách như ngâm đường, ép nước uống hoặc xào với rau củ. Ảnh minh họa Lê: Trong vỏ lê có hàm lượng lớn chất chống oxi hóa, kháng viêm, ngăn ngừa ung thư, gấp 3-4 lần so với thịt quả. Ảnh minh họa Kiwi: Không chỉ phần thịt mà ngay cả phần vỏ của trái kiwi cũng giàu dinh dưỡng. Vỏ trái kiwi có nhiều chất xơ cùng các dưỡng chất thiết yếu khác như vitamin E, C và chất chống ô xy hóa polyphenol. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn vỏ kiwi có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Ảnh minh họa Nho: Là nguồn cung cấp dồi dào chất chống ô xy hóa, trong đó có resveratrol, anthocyanin và flavonoid. Các hợp chất này có khả năng chống lại căng thẳng ô xy hóa và giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Đặc biệt, nhiều bằng chứng nghiên cứu đã cho thấy nhiều lợi ích sức khỏe của chất chống ô xy hóa resveratrol, chẳng hạn như cải thiện sức khỏe tim mạch và bảo vệ trước một số loại ung thư. Ảnh minh họa Chanh: Trong vỏ chanh giàu chất xơ cứ 100 gam chanh đã gọt vỏ thì hàm lượng chất xơ cao tới 10,6 gam, nhiều hơn chanh không vỏ 7,8 gam, nhiều hơn 108 mg canxi và nhiều hơn 76 mg vitamin C. Để giữ lại nhiều vitamin C hơn, chúng ta nên bào hoặc băm nhỏ vỏ chanh và cho vào món salad rau, nếu chỉ quan tâm đến chất xơ và canxi, chúng ta có thể xay vỏ chanh và cho vào món cá nướng. Ảnh minh họa Ổi: Theo Đông y, quả ổi có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol, điều trị tiêu chảy và kiết lỵ, hỗ trợ tiêu hóa... Vỏ ổi cũng được các nghiên cứu chứng minh là chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làn da. Vỏ ổi có chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, chống viêm và tannin. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn ổi cả vỏ để hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Ảnh minh họa. Ảnh minh họa Dưa chuột: Hầu hết các chất dinh dưỡng của dưa chuột nằm ở vỏ ngoài màu xanh đậm. Nó có nhiều kali, chất chống oxy hóa và chất xơ. Vỏ dưa chuột cũng rất giàu vitamin K- một chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe của xương và quá trình đông máu. Tuy nhiên nếu quả dưa chuột bạn mua không phải là loại quả hữu cơ và có một lớp sáp dày thì bạn nên gọt vỏ trước khi ăn. Ảnh minh họa Táo: Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy vỏ táo có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Bởi trong vỏ táo chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có thành phần tương đương thành phần các loại chất có thể chống ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột kết. Ngoài ra, vỏ táo còn có hàm lượng chất xơ phong phú, hỗ trợ tiêu hóa. Ảnh minh họa Dưa vàng: Vỏ dưa vàng khá đắng nhưng chính chất đắng này giúp hấp thụ vitamin C dễ dàng hơn và giúp bài độc cơ thể. Ngoài ra, vỏ dưa vàng còn có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm. Ảnh minh họa Cam, quýt: Lượng chất xơ trong vỏ cam, quýt, chanh nhiều gấp 4 lần so với phần ruột của chúng. Các loại vỏ này còn có chứa rất nhiều các flavonoid như tangeretin và nobiletin, những chất phòng chống ung thư. D-limonene trong vỏ cam, quýt có khả năng ngăn ngừa các tia tử ngoại và hạn chế nguy cơ ung thư da. Tuy nhiên, do vỏ của các loại quả này có vị đắng hơi khó ăn, bạn có thể băm nhuyễn và trộn vào salad, rau xanh hoặc các món ngọt như chè, bánh nướng. Ảnh minh họa Lưu ý khi ăn hoa quả cả vỏ: Để ăn cả vỏ an toàn bạn nên chọn mua trái cây sạch an toàn. Rửa quả dưới vòi nước chảy. Ngâm quả trong nước kiềm hoặc nước rửa hoa quả chuyên dụng. Khi mua hoa quả về nên sử dụng ngay để giữ được nhiều vitamin và dinh dưỡng.

