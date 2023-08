Làm cty riêng của bố chồng, con dâu suy sụp vì chuyện động trời

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 6 năm. Suốt thời gian hôn nhân, tôi hài lòng với người chồng của mình, đặc biệt là hai bé con của tôi, đứa nào cũng bụ bẫm, đáng yêu. Tôi chỉ ở nhà chồng 1 năm rồi ra ngoài ở riêng, nên cuộc sống của tôi khá thoải mái. Chồng tôi là người làm ra tiền, anh ấy lại quan tâm, chu đáo với vợ con.

Có được những gì như ngày hôm nay, nhờ sự hậu thuẫn rất nhiều từ bố mẹ chồng tôi. Đặc biệt là bố chồng, ông làm chủ một doanh nghiệp lớn, công ty làm ăn có lãi và ngày càng phát triển. Được vào gia đình có điều kiện như vậy, tôi đúng là may mắn. Nhất là nhà chồng tôi rất quy củ, nề nếp, thương yêu nhau. Nhìn bố mẹ chồng tôi, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi đẹp đôi, hạnh phúc.

Bố chồng tôi là người khôn khéo, nên tôi vừa kính trọng lại vừa có chút gì đó cảm thấy khó gần, khó hiểu ở ông. Bố chồng khá nghiêm nghị, nghiêm khắc với con dâu và con trai. Tôi và bố chồng ít khi nói chuyện riêng với nhau, chỉ là những chuyện xoay quanh các con của tôi thôi. Cảm giác của tôi là bố chồng sống nguyên tắc, khó tính.

Cũng có lần tôi bị bố chồng mắng khiến tôi rất sợ, vậy nên lời của bố chồng tôi không dám cãi nửa câu, ông bảo gì là làm ngay. Cũng may là tôi không sống ở nhà chồng mà ở riêng, nếu không sẽ không có được sự thoải mái, tự do như hiện nay. Bố chồng cũng hay giúp đỡ tôi trong công việc, tôi có được như ngày hôm nay là do bố chồng giới thiệu vào công ty của bạn thân của ông. Nhờ đó tôi được làm đúng sở trường, lương thưởng cũng cao.

Con dâu suy sụp khi biết được những điều bí mật của bố chồng ở công ty. Ảnh minh họa Gần đây, chị phụ trách tài chính của công ty bố chồng có việc gia đình nên xin nghỉ vài tháng. Bất đắc dĩ tôi phải tạm chuyển về công ty của bố chồng, giúp ông trong thời gian có nhân sự quan trọng tạm nghỉ. Tôi vui vẻ nhận lời, đây là cơ hội để tôi khẳng định mình và cũng là bước tập rượt cho quen vì sau này bố chồng dự định sẽ chuyển giao công ty cho vợ chồng tôi.



Vào công ty của bố chồng, tôi cố gắng làm thật tốt, tỏ ra thân thiện, quý mến các đồng nghiệp. Là con dâu của giám đốc, nên tôi càng phải ý thức, trách nhiệm của mình với công việc. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra những chuyện không hay về bố chồng, thông qua những lời bóng gió, nói xấu sau lưng của những nhân viên trong công ty.

Tôi không chỉ nghe lỏm được một lần, một người mà vài người nói bố chồng tôi trông vẻ ngoài đạo mạo, nhưng là một "tay chơi" sành sỏi trong chuyện yêu đương, cặp kè với những người phụ nữ trẻ đẹp. Họ bàn tán bố chồng tôi luôn có nhiều phụ nữ ở bên ngoài, ông chi rất nhiều tiền để cung phụng các cô bồ trẻ đẹp, sành điệu. Thậm chí, có vài người còn được đưa về công ty làm trong một thời gian ngắn, chỉ để dễ bề ngoại tình.

Vốn không tin lời người khác nói về bố chồng vì chưa được kiểm chứng, tôi cố gắng tìm hiểu và càng choáng váng trước sự thật. Có lần tôi thấy anh lái xe riêng của bố chồng tôi đi đâu đó, rồi quay về công ty cùng với cô gái rất đẹp trên xe đón bố tôi đi đâu đó. Đêm hôm đó, bố chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi nói là đi ký kết hợp đồng, hôm sau mới về. Chuyện này tiếp diễn với vài người phụ nữ khác nhau.

Tôi vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng với những gì tôi biết được về bố chồng thì quá là khủng khiếp. Tôi thương mẹ chồng luôn yêu thương chồng con, giờ bị phản bội mà không hề hay biết. Từ lúc biết những điều tiếng về bố chồng, tôi cũng buồn lắm, dằn vặt vì thương mẹ chồng, chỉ mong chị kia đi làm trở lại để tôi được nghỉ.

Tôi mang ơn bố chồng, nhưng cũng thương mẹ chồng và muốn hai ông bà luôn hạnh phúc. Tôi có nên nói ra sự thật để mẹ chồng tôi biết và tìm cách giữ hạnh phúc gia đình, hay là im lặng cũng là một cách trả ơn bố chồng?