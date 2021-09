Hyun Bin và sao Hàn hóa “nam thần” sau giảm cân ngoạn mục

Hyun Bin: Dù không quá phát tướng song Hyun Bin cũng từng có thời gian giảm khoảng 7kg và "lột xác" với diện mạo bảnh bao, rắn rỏi hơn trước. Kim Rae Won: Tài tử này từng giảm cân ngoạn mục khi tụt hơn 13kg trong hai tháng cho một vai diễn. Nhờ tích cực ăn kiêng và tập luyện, anh đã “lột xác” với thân hình gọn gàng và điển trai hơn hẳn. T.O.P của Big Bang cũng từng có lúc nặng tới 100 kg và bị YG từ chối vì thân hình quá khổ. Nam rapper sau đó đã quyết tâm khổ luyện và giảm được 20 kg nhờ tập luyện và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt bao gồm thạch yanggaeng làm từ đậu đỏ (có tác dụng thải các chất độc trong cơ thể). Seo In Guk của phim Reply 1997 cũng từng có thời điểm nặng gần 90kg và luôn cố nôn tất cả những gì mình ăn nhằm giảm cân. Sau khi nhận ra mình đã làm hại sức khỏe bản thân đến nhường nào, Seo In Guk bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn hợp lý hơn và tích cực tập luyện. Sau 6 tháng, nam diễn viên đã giảm được 15kg. Diễn viên Jung Kyung Ho của phim Hospital Playlist từng có thời điểm nặng hơn 90kg khi còn đi học do là tuyển thủ đấu vật. Tuy nhiên những năm cấp 3, Jung Kyung Ho chuyển đam mê sang môn bóng đá nên đã giảm được 20kg. Hiện tại, Jung Kyung Ho cũng là người rất chăm vận động. Diễn viên Go Kyung Pyo đã tăng khá nhiều cân sau khi casting phim Reply 1988. Tuy nhiên, trước khi phim bấm máy, anh đã giảm 8kg trong một tháng để phù hợp với tạo hình nhân vật. Xuyên suốt quá trình quay phim Go Kyung Pyo tiếp tục giảm thêm 7kg. Ahn Jae Hong: Sau khi đóng máy phim Reply 1988, diễn viên thủ vai Jung Bong - Ahn Jae Hong cũng phải giảm cân để phục vụ cho một vai diễn khác. Ngoài ăn kiêng, Jae Hon tích cực đạp xe hàng ngày và giảm thành công 10kg sau thời gian ngắn. Ji Chang Wook: Mỹ nam này chịu khó thay đổi ngoại hình để phục vụ cho các vai diễn của mình. Ji Chang Wook từng giảm 10kg khi nhận vai In Ha – một người luôn lo âu, suy nghĩ trong phim "Five Fingers". Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Thành tích giảm cân đáng nể của các nàng Hoa hậu, Á hậu Việt". Nguồn: Yannews.

