Hành trình người mẹ tí hon sinh được con 1m8, nuôi thành thiên tài

Người mẹ nào trên thế giới cũng cao cả và có sức mạnh phi thường, cho dù người mẹ đó nhỏ con, không lành lặn... nhưng với những đứa con sinh ra, mẹ luôn là siêu nhân, sẵn sàng làm những việc tuyệt vời nhất cho con cái mình. Trần Diệu Dung - người mẹ U60 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc là một người như thế.

Chỉ cao 1m18 nhưng Trần Diệu Dung lấy được một người chồng nam thần cao 1m78, sống hạnh phúc suốt 28 năm. Điều đáng ghen tị nhất là cô đã nuôi dạy được cậu con trai Chu Hồng Dương thành người tài khi 14 tuổi đỗ ĐH Giao Thông Tây An, 19 tuổi lấy được bằng thạc sĩ.

Trần Diệu Dung cùng chồng Chu Vân Thanh

Vậy người mẹ nhỏ con này đã làm thế nào, câu chuyện về nghị lực và sự cố gắng của cô ấy chắc chắn sẽ khiến nhiều người mẹ phải thán phục.



Trần Diệu Dung sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo khó ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vì gia cảnh khiêm tốn nên căn bệnh "người lùn" của cô không được chữa trị, khiến cả đời mang chiều cao 1m18, trở thành "người khổ ải" trong gia đình. Chính vì ngoại hình ngắn ngủn khiến Trần Diệu Dung bị phân biệt đối xử, cô vấp ngã suốt trên chặng đường học hành, không được nhìn nhận. Hiểu được điều đó, Trần Diệu Dung luôn cố gắng gấp đôi gấp 3 người bình thường.

Dù nhỏ bé nhưng cô may mắn có người chồng tốt, con trai tài năng học giỏi

Khi bước vào tuổi 25, Trần Diệu Dung quen được chồng là Chu Vân Thanh trong một lần gặp gỡ đối tác làm ăn, sau này chính sự kiên cường, nghị lực của Trần Diệu Dung đã khiến chồng cảm động ngưỡng mộ. Cặp đôi kết hôn không lâu sau đó, bất chấp những gièm pha về tiền bạc, chênh lệch ngoại hình... Trần Diệu Dung có bầu ngay sau đó, tin này khiến gia đình 2 bên vừa mừng vừa lo, khỏi phải nói đó là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời người mẹ tí hon này.



Gia đình 3 người của Trần Diệu Dung

Chu Vân Thanh nhanh chóng đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra, trái lại với những vui mừng của cặp vợ chồng trẻ, bác sĩ lại dội cho họ một gáo nước lạnh. Vị bác sĩ khuyên Trần Diệu Dung không nên mang bầu sinh con vì sự căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng, chiều cao hạn chế sẽ gây áp lực lên tử cung và xương chậu. Những yếu tố này đều mang lại rủi ro cao cho cả mẹ và con trong thời kỳ mang thai. Hơn nữa bác sĩ khẳng định, căn bệnh "người lùn" của cô có thể di truyền sang cho con cái, những lời nói của bác sĩ khiến trái tim của Trần Diệu Dung nguội lạnh.



Gia đình 2 bên cùng bàn bạc và thống nhất sẽ bỏ đứa bé trong bụng vì lo lắng con sinh ra sẽ giống mẹ, chỉ duy nhất Trần Diệu Dung đau đáu muốn sinh con ra, cô muốn chồng mình cũng được làm cha, bản thân được làm mẹ và tự hứa với lòng mình sẽ nuôi dạy con thật tốt.

May mắn con trai cao lớn giống bố

Chu Vân Thanh như hiểu khao khát của vợ, hai vợ chồng đã quyết định giữ lại em bé, chăm sóc những điều tốt nhất cho con ngay từ khi ở trong bụng. Chu Vân Thanh giành hết mọi việc nhà, chăm sóc vợ chu đáo, mua đồ bổ tẩm bổ cho vợ. Trong khi đó Trần Diệu Dung chịu khó đọc sách, trau dồi kiến thức làm mẹ chờ ngày đón con chào đời.



Thượng đế nghe được những lời cầu nguyện hàng ngày của Trần Diệu Dung, cuối cùng sau 37 tuần mang nặng, cô hạ sinh một con trai quý tử bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Hồ Bắc. Em bé nặng 2,5kg có hình hài và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ôm con trên tay, người mẹ bệnh tật trào nước mắt vì hạnh phúc.

Mặc dù sinh con trai có chỉ số phát triển bình thường nhưng Trần Diệu Dung chưa bao giờ cảm thấy yên tâm. Cô luôn lo lắng cho sức khỏe và chiều cao của con, chịu khó 3 bữa/ngày chuẩn bị các món ăn phong phú, đầy đủ để con có dinh dưỡng phát triển. Cô cũng cho con rèn luyện sức khỏe, học bơi, bóng rổ, chơi nhiều môn thể thao từ nhỏ để có thân hình hoàn chỉnh. Hơn nữa, Trần Diệu Dung thường xuyên đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra thể chất, hỏi bác sĩ về các phương pháp khoa học để tăng chiều cao. Nhìn chung, Diệu Dung bị ám ảnh căn bệnh của bản thân, làm mọi cách để con có chiều cao như bạn bè trang lứa.

Nhờ những nỗ lực của người mẹ tí hon, Chu Hồng Dương mới 6 tuổi đã cao hơn mẹ, nhìn thấy con trai phát triển bình thường, Trần Diệu Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Đến tuổi dậy thì, Chu Hồng Dương đã cao 1m78, gương mặt đẹp trai và có một thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Chu Hồng Dương đã trưởng thành

Nhưng hành trình nuôi con của người mẹ tí hon Trần Diệu Dung đâu chỉ có vậy, suốt những năm tháng nuôi con ăn học, cô cũng nhiều lần đau đớn khi chứng kiến con mình tự ti, bị bạn bè phân biệt đối xử vì có một người mẹ lùn. Năm đó vào lớp 3, khi tan học về Chu Hồng Dương đã đưa tờ giấy báo họp phụ huynh cho mẹ và mong muốn bố đi họp cho con.



Nghe yêu cầu của con trai, Trần Diệu Dung sững sờ trong giây lát, cô hiểu được con trai đang không hài lòng với mình. Khi hỏi con, Trần Diệu Dung mới vỡ lẽ, hóa ra bạn cùng lớp của con trai cười nhạo chiều cao của mẹ, nói rằng sau này Chu Hồng Dương cũng sẽ lùn như mẹ, khiến con trai cô tự tin, không muốn mẹ xuất hiện ở trường.

Trần Diệu Dung nhớ lại những năm tháng cô bị phân biệt đối xử như vậy, không muốn con cũng chịu cảm giác đó nên mỉm cười ngồi xuống nói với con trai "Con yên tâm, mẹ tuy lùn, nhỏ bé nhưng mẹ làm được".

Vinh dự cùng con đi nhận bằng tốt nghiệp

Hôm sau, trong buổi họp phụ huynh, Trần Diệu Dung tự tin dắt con vào lớp, tươi cười với mọi người, cô tỏ ra ân cần dễ gần với bạn cùng lớp của con trai, để bọn trẻ làm quen với cô và hiểu cô không phải là người xấu. Đồng thời, Diệu Dung cũng nhờ cô chủ nhiệm sắp xếp một buổi gặp gỡ, truyền tải thông điệp cho các con rằng dù các bà mẹ có khác nhau như thế nào thì tình mẫu tử dành cho con luôn luôn nhiều nhất.



Từ trải nghiệm trong quá khứ, Trần Diệu Dung hiểu rằng trái tim can đảm mới là thứ quan trọng nhất, chính vì vậy, cô dạy con trai cách sống mạnh mẽ, đối đầu với cuộc sống, với những lời khen chê của người ngoài, mình cứ đi con đường mình chọn, còn mặc kệ thế giới ngoài kia có nói gì về mình. Đây chính là cách sống khiến Trần Diệu Dung tồn tại đến ngày nay, cô luôn đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt bằng sự kiên trì và lạc quan.

Dưới tác động của mẹ, Chu Hồng Dương đã thay đổi từng ngày, từ một người tự ti, hễ bị ai chê bai cười cợt là chạy đến tranh cãi, bây giờ Chu Hồng Dương đã trường thành, học cách bình tĩnh, điềm nhiên sống, khiêm tốn, không ngạo mạn, lại tự tin vào chính mình.

Không chỉ tính cách, học vấn của Chu Hồng Dương cũng luôn xuất sắc, cậu bé siêng năng hiếu học nên 14 tuổi đã đỗ ĐH Giao Thông Tây An. Đối tượng dự thi "Lớp cơ sở" của ĐH Giao Thông Tây An là học sinh dưới 15 tuổi, phải vượt qua một loạt các kỳ thi để có thể trở thành sinh viên trường. Nếu đỗ, những tài năng này sẽ được miễn thi tuyển sinh cấp ba, thi tuyển sinh đại học và thi tuyển sinh sau đại học, đồng thời có thể được tiến cử trực tiếp làm nghiên cứu sinh của Đại học Giao thông Tây An .

Chu Hồng Dương đã thành công bước vào Trường ĐH Giao Thông Tây An nhờ sự cố gắng tuyệt vời của bản thân, cũng như sự rèn giũa hết lòng từ người mẹ. Học tập dưới mái trường ĐH 5 năm, 19 tuổi vinh quang một lần nữa lại đến với Chu Hồng Dương khi cậu trúng học bổng du học Nhật Bản tại ngôi trường danh giá Đại học Waseda. 2 năm sau, Chu Hồng Dương thành công bảo vệ bằng Thạc sĩ khiến người mẹ lùn Trần Diệu Dung bật khóc "Con trai tôi đã có được 1 chiều cao và học vấn mà cả đời tôi chưa bao giờ có thể đạt được".

Nhìn con trưởng thành, Trần Diệu Dung hạnh phúc không thể tả bằng lời, người mẹ lùn được con trai dẫn đi du lịch khắp Nhật Bản, rạng rỡ cùng con lên nhận bằng tốt nghiệp và tự tin nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng con trai cô đã đã làm được những điều mà cuộc đời cô còn thiếu sót, tấm gương và sự nghị lực của người mẹ tý hon đã truyền cảm hứng đến hàng triệu độc giả châu Á.