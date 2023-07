Đà Nẵng: Rác ngập chân cầu Thuận Phước

Cầu Thuận Phước nằm ở vị trí đặc biệt, nơi con sông Hàn đổ ra biển tại cửa vịnh Đà Nẵng, nối liền hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa – Trường Sa, tạo thành hệ thống tuyến giao thông liên hoàn ven biển từ hầm Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, qua cầu Mân Quang và nối liền với tuyến du lịch Sơn Trà – Hội An. Đây cũng là địa điểm check in yêu thích của giới trẻ. Thế nhưng, trái ngược với vẻ sang trọng, tinh tế của cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam, ngay phía dưới chân cầu là ngổn ngang rác thải các loại. Rác tràn ngập trên bãi cỏ. Nhiều nhất là các cành cây khô, bao ni lông... ...cho đến các loại chai chựa, ly nhựa, hộp xốp... "Cầu này đẹp thật, nhưng không ngờ là dưới chân cầu có nhiều rác đến thế.", một du khách đến từ Hà Nội thốt lên. Rác vùi trong lớp cát khô. Lâu ngày không được thu gom, rác khô dồn ứ ở ven bờ... ...Và rác nửa chìm nửa nổi trên bãi biển. Khung cảnh nhếch nhác, ngập ngụa rác thải tại một trong những điểm check in yêu thích bên dòng sông Hàn khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. >>> Mời độc giả xem thêm video Sốc với hình ảnh rác thải chất đống tại "kinh đô ánh sáng" Paris:

