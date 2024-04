Hãi hùng món ăn từ bò cạp, không phải ai cũng dám thử

Bọ cạp được bắt nhiều nhất vào mùa xuân và mùa hè. Không chỉ bổ dưỡng, giàu axit amin giúp dễ tiêu hóa, thịt bọ cạp còn rất cuốn. (Ảnh minh họa) Các món ăn từ bọ cạp chế biến cũng không phức tạp. Ngoài phần làm sạch, khử độc cần sự tỉ mỉ, đầu bếp có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon. Món ăn ngon từ bọ cạp phổ biến nhất phải kể đến là bọ cạp chiên bơ. Với món này, bọ cạp sẽ được chiên giòn trong bơ. Nguyên liệu chính là những chú bọ cạp có màu đen nhánh, hai càng to. Thoạt nhìn, bọ cạp có nét giống con gián nhưng quan sát kỹ có nhiều nét khác biệt. Khi ăn, bọ cạp giòn tan thơm lừng, hương bơ vị béo ngậy. Thực khách sành ăn cho biết bọ cạp có phần thân vỏ giòn ngoài, phần bọng béo ngậy, bùi bùi pha vị ngọt. Đặc biệt, phần càng thơm, ăn như thịt cua rất lôi cuốn. Cách làm này cũng được áp dụng với những chú bọ cạp non. So với bọ cạp chiên bơ, bọ cạp sữa chiên nhìn có vẻ “thân thiện” hơn, trẻ em cũng có thể ăn được. Ngoài chiên, bọ cạp cũng có thể được xiên vào que, nướng trực tiếp trên than hồng. Cách làm này bọ cạp không có vị béo ngậy như chiên bơ song hương thơm lại rất đặc trưng và tự nhiên. Một món ăn từ bọ cạp khác rất nổi tiếng là súp bọ cạp. Đây là món khá phổ biến tại Trung Quốc. Người ta cho rằng món này như một vị thuốc quý, ăn đúng cách có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến phong thấp, huyết áp, co giật, giải độc, điều trị các bệnh liên quan đến da. Súp bọ cạp thường được hầm nhiều giờ với thịt lợn, tỏi, gừng và một số loại thịt khác như rắn, cừu, ba ba. Nhiều thực khách mô tả món canh bọ cạp có vị gần giống canh gà hay thịt. Không mang lại nhiều hương vị đặc trưng nhưng bọ cạp là nguyên liệu quan trọng và có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Bọ cạp xào sả ớt cũng là món đang được chuộng. So với các cách chế biến trên, bọ cạp xào sả ớt được đánh giá đậm đà, hương vị khác lạ nhất. Mỳ xào bọ cạp cũng được chào đón bởi tính sáng tạo. So với các món khác, bọ cạp bày biện trên mì trông vô cùng sống động, tạo cảm giác đầy thử thách cho người ăn. Ngoài cách chiên, xào, nướng, đôi khi bọ cạp còn được chế biến bằng cách rang muối. Thực khách yêu thích bọ cạp sẽ được đổi món với vị giòn tan, đậm đà từ các gia vị rang kèm. Có thể nói, các món từ bọ cạp rất hấp dẫn. Tuy vậy nọc bọ cạp cực độc. Nếu không xử lý đúng cách người ăn có thể ngộ độc với các biểu hiện như ngứa, sưng nề môi, đau bụng, đau đầu dữ dội, mắt lờ đờ, nôn ra máu, hôn mê nhẹ. Những trường hợp này giải độc kịp thời mới qua cơn nguy hiểm song di chứng để lại là gây hại cho gan thận. Để an toàn, bạn nên sơ chế thật kỹ để loại bỏ nọc độc phần đuôi hoặc chọn những địa chỉ uy tín để dùng bữa. Mời độc giả xem thêm video: Những món đặc sản siêu kinh dị không phải ai cũng dám ăn.

