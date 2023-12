Hà Nội kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội 2024

Đảm bảo ATTP dịp Tết và lễ hội 2024



Kế hoạch số 295 của UBND TP Hà Nội nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; đảm bảo tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo quản lý An toàn thực phẩm của các cấp các ngành.

Thời gian triển khai từ 15/12/2023 đến hết 15/3/2024 với nội dung về công tác truyền thông là tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, Lễ hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định, tuyên truyền việc sử dụng phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết và mùa Lễ hội. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở thực phẩm về việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Khách hàng chọn mua thực phẩm bên trong một siêu thị lớn ở Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Hưng).

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm Thành phố tham mưu, xây dựng Kế hoạch, triển khai đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

UBND TP Hà Nội yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, Lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị, thanh kiểm tra liên ngành từ cấp Thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra ngẫu nhiên ATTP tại chợ dân sinh

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP. Hà Nội trong năm 2023.

Qua đó nhằm hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và quy định tại Đề án để được cấp biển nhận diện theo chỉ tiêu đề ra.

Phấn đấu đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, bố trí khu vực sản xuất kinh doanh tại các chợ trên địa bàn TP đáp ứng các yêu cầu, quy định về an toàn thực phẩm của pháp luật và thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh giao thương, kết nối các sản phẩm thực phẩm an toàn của Hà Nội và các tỉnh, thành phố về tiêu thụ tại Hà Nội và tại hệ thống chợ.