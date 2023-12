Tràn lan thực phẩm “handmade” online cuối năm... nguy cơ mất an toàn thực phẩm

Thực phẩm "handmade" tràn lan chợ mạng dịp cuối năm

Còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường thực phẩm handmade đã bắt đầu sôi động trên chợ mạng.

Theo đó, trên chợ mạng xuất hiện nhiều bài đăng nhận đặt các loại thực phẩm "handmade" ăn Tết như giò bê, lạp xưởng, tai heo, kim chi...

Chị Thanh Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những Tết gần đây, chị thường đặt mua các loại thực phẩm như giò chả, tai heo, mứt... từ bạn bè hoặc người quen giới thiệu là do nhà tự làm trên mạng xã hội.

Chị Thảo nói: "Các loại thực phẩm này đều được giới thiệu là làm từ đồ quê, không chất bảo quản nên người dân thành phố rất ưa chuộng".

Thực phẩm tự làm bán đầy chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Tương tự, chị Linh Đan (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi cũng thường xuyên đặt mua thực phẩm chế biến sẵn để dùng trong dịp Tết như bò xé sợi, giò me, măng khô... thậm chí cả những món để bày cỗ như thịt đông, nem rán..."

Chia sẻ về lý do chọn thực phẩm handmade, chị Linh Đan cho rằng, khi đặt các món này có thể điều chỉnh theo khẩu vị, đồ quê cũng tin tưởng hơn... Ngoài ra, còn có yếu tố khác là muốn mua ủng hộ bạn bè, người quen. Chị Đan nói: "Không phải cứ đồ handmade, đồ quê là hoàn toàn sạch và an toàn nhưng tôi nghĩ nó vẫn sẽ có chất lượng tốt bởi do người nhà tự làm".

Lạp xưởng là món ăn được ưa chuộng dịp Tết. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, cô Trang (Long Biên, Hà Nội) cho rằng, các sản phẩm bán online không phải lúc nào cũng như quảng cáo. Năm ngoái, cô được ăn thử giò me của một người bán online thấy khá ngon nên đặt mua ăn Tết. Tuy nhiên, giò me ăn Tết chất lượng không như lần được ăn thử, có lẫn tóc, mùi khác lạ. Vì thế, năm nay cô Trang sẽ mua đồ tại các siêu thị lớn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cẩn trọng với thực phẩm handmade bán tràn lan chợ mạng dịp Tết

Việc mua bán thực phẩm handmade trên chợ online khá tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trên thực tế, các thực phẩm nhà làm hầu hết không đăng ký kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh chất lượng, nguồn gốc thực phẩm. Hầu hết các loại đồ ăn chế biến sẵn được rao bán trên mạng không có thông tin về hạn sử dụng, thành phần cũng như nguồn gốc nguyên liệu. Người bán đồ ăn chỉ cam kết chất lượng bằng miệng.

Chuyên gia cảnh báo nên cẩn trọng khi mua thực phẩm handmade trên chợ mạng. Ảnh: Facebook

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho rằng, thực phẩm handmade nếu gia đình tự làm và sử dụng thì tương đối an toàn vì kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thực phẩm handmade mua online lại tiềm ẩn những mối nguy hại về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi, điều kiện chế biến, không kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm, thời gian bảo quản sẽ ngắn sản phẩm dễ bị hỏng.

Tương tự, TS.Từ Ngữ - Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng đối với các sản phẩm handmade bán tràn lan trên chợ mạng. Các thực phẩm handmade sẽ có rất nhiều vấn đề như chất phụ gia, nấm mốc, nhiễm khuẩn...

Nguy hiểm nhất khi mua các sản phẩm handmade là không kiểm soát được nguồn gốc của nguyên liệu. Mỗi một gia đình làm handmade lại có một kỹ thuật riêng khó kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm.

Do đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức khi mua sắm online. Khi chọn mua thực phẩm online nên chọn nơi uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, nên chọn đơn vị vận chuyển, giao hàng chuyên nghiệp vì họ thường sẵn có dụng cụ bảo quản. Khi nhận hàng phải kiểm tra kỹ nơi sản xuất, hạn sử dụng.