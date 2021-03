“Giải mã” cách ăn cơm - món ăn quen thuộc giúp người Nhật sống thọ

1. Cơm có thể giúp giảm cân: Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng thực ra các nhà khoa học đều khuyên rằng cơm là một thực phẩm khá có lợi cho quá trình giảm cân. Bởi lẽ, cơm không chứa nhiều chất béo và muối, lại có nhiều chất xơ, hỗ trợ rất tốt cho nhiều kiểu chế độ ăn. Tuy nhiên cần lưu ý, gạo lức sẽ cho hiệu quả giảm cân hơn so với gạo trắng. 2. Người Nhật trẻ rất lâu cũng nhờ ăn cơm: Phụ nữ Nhật Bản thường sử dụng nước vo gạo để giúp da trở nên căng bóng mịn màng, nhưng ngay cả việc ăn cơm thôi cũng có thể hỗ trợ làn da của bạn. Trên thực tế, gạo có chứa khá nhiều chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào da khỏi thương tổn, thậm chí làm mờ đi các nếp nhăn. 3. Giúp trái tim khỏe mạnh: Ăn cơm thường xuyên là một cách tự nhiên để tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Bởi lẽ, bản thân cơm có chứa chất kháng viêm, ngăn các mảng bám hình thành trong mạch máu và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ. Gạo cũng có chứa flavonoid - một chất chuyển hóa bên trong thực vật, từng được chứng minh có thể chống lại nhiều loại bệnh tim. 4. Giảm đường trong máu: Cơm cũng là một trong những thứ có thể giúp chống lại bệnh đường huyết cao. Tuy nhiên, cần phải chọn gạo lức vì loại gạo này có lượng chất xơ cao gấp 3 lần kèm hàm lượng protein cao. Hơn nữa, ăn gạo lức cũng giúp no lâu, chỉ cần 200g/ngày là đủ để duy trì đường huyết lành mạnh. 5. Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong gạo cũng có thể làm giảm táo bón và giúp điều chỉnh hệ thống tiêu hóa của bạn. Bởi vì nó đóng vai trò như một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể và thải các chất độc ra khỏi hệ thống, từ đó cũng có lợi cho thận. 6. Cải thiện sức khỏe hệ thần kinh: Ăn cơm thường xuyên cũng mang lại lợi ích cho hệ thần kinh. Hệ thần kinh của cơ thể cần các loại vitamin B khác nhau để luôn khỏe mạnh. Nếu ăn cơm thường xuyên, hệ thần kinh của bạn cũng được hưởng lợi nhờ lớp vitamin B mà gạo cung cấp. 7. Tăng cường năng lượng: Nếu bạn thường phải viện đến các loại nước tăng lực sau khi vận động, thay vào đó hãy ăn cơm đi. Cơ thể của chúng ta cần carbohydrate để chuyển hóa thành năng lượng, mà gạo thì rất giàu thứ đó. 8. Người Nhật chỉ ăn một lượng cơm nhỏ trong một bữa: Người Nhật ăn cơm đều đặn mỗi bữa nhưng "chìa khóa" để họ không tăng cân đó là lượng cơm trong một bữa ăn không quá nhiều. Thay vào đó, họ ăn thêm nhiều thức ăn phụ, lượng cơm họ ăn thường chỉ vào khoảng 100g. 9. Người Nhật thích ăn cơm nguội: Điểm đặc biệt trong cách ăn cơm của người Nhật là họ hiếm khi dùng cơm nóng, họ thường để cơm nguội bớt rồi mới ăn bởi lúc này, cấu trúc của gạo sẽ thay đổi và hàm lượng tinh bột kháng sẽ tăng lên. Chất này không dễ tiêu hóa, khi vào trong cơ thể sẽ làm chậm sự hấp thụ glucose trong cơ thể. Chính vì vậy, lượng đường trong máu sẽ không tăng quá nhanh, giúp ổn định lượng đường trong máu. Ngoài ra, cách ăn này giúp người Nhật cảm thấy no lâu, kiểm soát sự thèm ăn, và sau đó hạn chế lượng calo tiêu thụ trong ngày. 10. Bữa cơm của người Nhật chủ yếu là các món nhạt: Theo các khảo sát liên quan đến người cao tuổi sống thọ tại Nhật, hầu hết họ đều có thói quen ăn nhạt, nghĩa là ít dầu ít muối và ít gia vị hơn vì các nguyên liệu này sẽ làm mỡ bụng tích tụ nhiều hơn. Thay vào đó, họ thích giữ nguyên hương vị của thực phẩm càng nhiều càng tốt. Ảnh: BS, Internet. Mời độc giả theo dõi video "Food Blogger bỏ tiền ra review món ăn". Nguồn: VTV24.

