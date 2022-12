Em trai lấy vợ, tôi cho chiếc xe hơi cũ, mẹ chồng mắng xối xả

Tôi và chồng quen nhau từ khi còn học đại học, không ngờ sau khi ra trường, hai đứa lại làm chung một công ty. Tôi nghĩ đây là duyên số trời định nên sau thời gian ngắn, hai đứa yêu nhau say đắm. Gia đình chồng tôi ở thành phố, còn nhà tôi ở quê. Ngay từ khi mới cưới, mẹ chồng khinh tôi ra mặt. Bà nghĩ tôi nhà nghèo, lại có một đứa em trai nên sợ sẽ liên lụy về tài chính. Tôi tức lắm nhưng may mà có chồng an ủi động viên, tôi mới chấp nhận và lờ đi những gì mẹ chồng nói.

Em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn. Trong nhà, mẹ là người kiếm ra tiền nuôi cả gia đình nhưng chưa bao giờ mẹ làm phiền đến cuộc sống của tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi gửi biếu bà tiền mà bà còn không cầm. Bà tâm sự: "Mẹ chỉ mong cuộc sống của con vui vẻ, yên ổn. Còn gia đình mình thì mẹ tự lo được".

Trước khi cưới, tôi đã tự đi làm kiếm tiền mua một chiếc ô tô nhỏ để đi làm. Tôi không muốn người khác nói mình dựa dẫm vào nhà chồng. Sau khi cưới, dù mẹ chồng hay nói bóng gió nhưng chồng vẫn luôn chiều chuộng tôi. Anh còn dồn hết tâm sức cho công việc. Lương hàng tháng anh đưa cho tôi cất giữ, nói chung chồng một mực tin tưởng tôi.

Tháng trước, em trai tôi báo rằng chuẩn bị cưới vợ. Tôi mừng cho em ấy nên dành một buổi cùng em đi mua sắm khá nhiều đồ đạc. Tôi nghĩ, kết hôn là chuyện trọng đại và đời người chỉ có một lần nên sẽ giúp đỡ em tổ chức hôn lễ chu toàn nhất.

Về đến nhà, tôi vui vẻ kể với chồng, mẹ chồng nghe được lại mắng tôi: "Đừng có mà vung tay quá trán, toàn lo chuyện thiên hạ". Tôi không phản ứng gì thì chồng đã đứng ra bênh vực: "Em vợ con cưới, vợ con lo cho em là chuyện bình thường, mẹ đừng tạo không khí căng thẳng như thế". Vì chuyện này mà mẹ chồng giận tôi 3 ngày liền không nói chuyện.

Trước ngày cưới, em trai tôi chia sẻ đi làm xa nên tôi nảy ý định tặng em chiếc xe cũ tôi đang đi, tôi sẽ mua một chiếc xe mới. Việc này tôi tự quyết vì chiếc xe đó là của tôi mua lâu rồi nhưng sau đó chồng cũng ủng hộ nhiệt tình. Em trai tôi cũng ngại nên bảo sau sẽ trả cho tôi một ít nhưng đương nhiên là tôi không nhận.

Mẹ chồng khi nghe tin tôi tặng ô tô cho em trai tôi thì bà vô cùng tức giận, chỉ vào mặt tôi nói: "Tôi đã không hiểu lầm cô, đúng là chỉ biết đến bên ngoại. Cô moi móc tài sản của gia đình nhà này. Con trai tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mà cô lại chi tiêu bạt mạng như thế, không thể chấp nhận được".

Tôi giận quá cãi nhau với mẹ chồng. Đúng lúc đó chồng đi làm về chứng kiến mọi chuyện. Anh nói: "Mẹ có nhầm không, chiếc xe đó là tài sản của vợ con trước hôn nhân, cô ấy tự bỏ tiền mua nên mình không có quyền quản lý".

Mẹ chồng lập tức đỏ mặt, nhưng bà vẫn kiên quyết bảo tôi hoang phí. Mấy ngày nay quan hệ của tôi và mẹ chồng rất căng thẳng. Tôi nghĩ may mà bản thân cũng làm ra tiền không thì không sống nổi với bà. Giờ tôi chưa biết có nên tiếp tục sống chung hay bảo chồng ra ở riêng đây.