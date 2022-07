Đồng Nai: Ca tử vong thứ 8 do sốt xuất huyết

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biết rất phức tạp

Chiều 6/7, ông Nguyễn Hữu Tài - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 8 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021.



Trường hợp tử vong là nữ (92 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom). Ngày 18/6 bệnh nhân sốt cao, được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện để khám bệnh. Do bệnh nhân chuyển nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Chiều 23/6, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau 1 tuần điều trị tích cực với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, suy gan cấp, viêm phổi, đái tháo đường tuýp 2, lão suy. Khuya 2/7, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về nhà tại xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom.

Trung tâm Y tế H.Trảng Bom đã phối hợp với trạm y tế xã Bắc Sơn điều tra và xác định ổ dịch sốt xuất huyết tại khu vực nơi ở của gia đình người tử vong. Đồng thời điều tra nguyên nhân tử vong, lập kế hoạch xử lý ổ dịch. Các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài khuyến cáo: Người dân cần tuyệt đối cảnh giác, tránh để bị muỗi đốt, tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực sinh sống sạch sẽ, thoáng đãng. Khi đi ngủ nên mắc màn, mặc quần áo dài tay tránh muỗi đốt. Nếu có dấu hiệu sốt cao liên tục khó hạ cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, điều trị, tránh việc tự ý điều trị sẽ khiến bệnh ngày càng nặng dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

