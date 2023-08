Đòi tiền đồng nghiệp, ngỡ ngàng lý do anh ta kiên quyết không trả

Vũ từng là đồng nghiệp nam thân thiết của tôi. Anh ta thường mời tôi đi ăn, xem phim và tặng quà đắt tiền cho tôi. Bù lại, tôi cũng hay tặng quà, mời Vũ đi ăn như một cách để trả bớt 'nợ'. Tôi cũng lờ mờ nhận ra Vũ có tình ý với mình nên muốn tán đổ tôi, muốn tôi trở thành người yêu của anh ta. Nhưng tôi đã từ chối với lý do đang phấn đấu cho công việc nên chưa muốn yêu đương ai. Sau đó, tôi và Vũ cũng không gặp nhau nhiều nữa.

Mấy tháng trước, Vũ hỏi vay tôi 8 triệu. Anh ta bảo có việc gấp, tôi cũng không nghĩ nhiều mà chuyển khoản ngay. Vũ hứa sau 1 tháng sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho tôi nhưng tôi nói anh ta chỉ cần trả tiền gốc thôi, tôi không tính lãi. Vậy mà mấy tháng rồi, lần nào nhận lương, Vũ cũng lơ qua chuyện trả tiền dù tôi đã nhắc khéo. Bực bội quá, hôm qua, tôi gặp Vũ ở thang máy và hỏi thẳng chuyện tiền vay. Tôi nói anh ta thu xếp khi nhận lương tháng này thì gửi lại cho tôi 8 triệu chứ lâu quá rồi.

Bất ngờ, Vũ bảo số tiền nợ đó, anh ta đã trừ thẳng vào tiền mua quà cáp, dẫn tôi đi ăn uống rồi. Anh ta nói tưởng tôi dễ đổ nên ra sức theo đuổi, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Mỗi lần đi ăn, đi chơi, mua quà, anh ta đều ghi chép lại cẩn thận và đối chiếu với những lần tôi mời lại thì thấy tôi vẫn còn 'nợ' anh ta 8 triệu. Đó là lý do anh ta cố tình vay tiền tôi nhưng không trả.

Tôi sửng sốt trước lý do mà Vũ đưa ra. Rõ ràng tôi không ép buộc anh ta mời tôi đi ăn hay tặng quà cho tôi, đó là anh ta tự nguyện cơ mà. Tại sao bây giờ lại vay tiền tôi rồi không chịu trả với cái lý do lãng xẹt như thế? Tôi không đồng ý với lý do trên thì Vũ lại bảo sẽ gửi danh sách các buổi đi chơi, đi ăn, xem phim, quà cáp qua cho tôi xem. Nếu tôi vẫn cố chấp đòi tiền thì anh ta sẽ gửi danh sách kia qua cho chị trưởng phòng, nhờ chị ấy phân xử hộ xem ai đúng ai sai. Thật không ngờ, Vũ lại là con người nhỏ nhen, ích kỉ và thâm độc đến như vậy.

8 triệu tuy không phải là nhiều nhưng cũng là 2/3 tháng lương của tôi. Giờ tôi có nên đòi lại số tiền kia không?