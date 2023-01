Soi phản ứng Dương Cẩm Lynh và loạt sao vướng scandal nợ tiền tỷ

Mới đây, video ghi lại cảnh Dương Cẩm Lynh bị đòi nợ lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Nhanh chóng, nữ diễn viên thừa nhận nợ nần. Ảnh: Tiền Phong Dương Cẩm Lynh cho biết, cô đang nợ 6 tỷ đồng từ nhiều người, phải trả lãi lẫn gốc 200 triệu đồng mỗi tháng. Riêng người xuất hiện trong đoạn video đang lan truyền, bà mẹ hai con vay 300 triệu đồng. Dương Cẩm Lynh trả nợ cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Mỗi tháng, nữ diễn viên phải cho chủ nợ 20 triệu đồng, tuy nhiên tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ. Dương Cẩm Lynh khẳng định, bản thân đang cố gắng làm trả nợ. Về lý do vay 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh cho biết ngoài tiền kinh doanh, cô vay giúp người quen. Ảnh: Lao động Không chỉ Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào nợ tiền tỷ, nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Siu Black là một trong số đó. Năm 2013, nữ ca sĩ thừa nhận nợ 2,5 tỷ do kinh doanh thua lỗ. Ảnh: Vietnamnet Thời điểm vướng biến cố nợ nần, mặc dù được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, Siu Black mới chỉ trang trải được một phần nợ nần. Số còn lại nữ ca sĩ vẫn trả dần. Sau ồn ào, Siu Black quyết định rời TP.HCM về quê nhà ở Kon Tum điều trị bệnh để có sức khỏe trả nợ và chăm sóc cho gia đình, con cái. Ảnh: FBNV Hồi năm 2012, Phước Sang lâm vào cảnh nợ nần vì đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng thua lỗ. Ông bầu lên kế hoạch trả nợ trong vòng 5 năm. Đến năm 2017, anh trả được 80%. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam “Tôi hoạch định kế hoạch trả nợ, thương thảo với từng chủ nợ nhằm tìm hướng giải quyết thấu tình đạt lý nhất. Tôi kê tất cả tài sản của mình để chia ra trả nợ, nhằm giảm tải áp lực. Kế hoạch trả nợ được tôi vạch ra là phải thực hiện được trong 5 năm, và đến giờ sau hơn 4 năm tôi đã trả được 80%”, chồng cũ của Kim Thư chia sẻ trên Phunuonline năm 2017. Ảnh: Công an nhân dân online Một số sao Việt gánh nợ tiền tỷ thay cho người thân. Đàm Vĩnh Hưng là một trong số đó. Tháng 12/2016, Mr Đàm công khai chuyện đã trả nợ 20 tỷ thay mẹ ruột. Ảnh: FBNV Theo “ông hoàng nhạc Việt”, dù đi hát nhiều nhưng mỗi tháng phải trả nợ 500-600 triệu khiến anh kiệt sức. Đàm Vĩnh Hưng từng bị giang hồ đòi nợ, phải bán đồ đạc. Ảnh: Thế giới điện ảnh Tháng 2/2017, Mr Đàm đăng tải loạt ảnh trò chuyện cùng các chủ nợ của mẹ tại nhà riêng. Nam ca sĩ khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng anh trả nợ thay mẹ đồng thời tuyên bố nhất định sẽ đưa những ai đẩy gia đình anh vào hoàn cảnh này ra ánh sáng. Ảnh: FBNV Năm 2017, thông tin Đông Hùng trả nợ tiền tỷ cho mẹ gây xôn xao. Theo lời nam ca sĩ, trong 4 năm, anh cật lực làm việc chỉ để trả khoản nợ 16 tỷ đồng của mẹ. Ảnh: FBNV Theo lời Đông Hùng, đầu năm 2017, số nợ còn 4 tỷ đồng nhưng mẹ anh lại chơi họ và vay nặng lãi khiến nợ mới phát sinh đến 300 triệu đồng. Sau khi Đông Hùng công khai trả nợ cho mẹ, các chủ nợ đã đồng ý đàm phán để giải quyết. Ảnh: FBNV Xem video "Dương Cẩm Lynh trong chương trình Hát câu chuyện tình". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion

