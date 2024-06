Độc đáo những món ăn làm từ hoa, vừa đẹp lại ngon

Nằm trong top món ăn làm từ hoa phải kể đến hoa bí, có thể ăn được là hoa bí đực của cây bí rợ, không ra quả. Người miền Bắc thường luộc hoa bí, món canh mùa hè cũng thường được nấu cùng với hoa bí, nêm thêm ít vị chua, cùng với thịt băm. Riêng ở miền Nam, bông bí cũng như các loại bông khác như điên điển, bông so đũa làm thành món "lẩu hoa" đầy màu sắc và ngon miệng. Nộm hoa chuối là món ăn dân dã phổ biến ở cả miền Bắc và miền Nam, với cách chế biến đơn giản nhưng mang hương vị thanh tao, giòn giòn. Hoa chuối được thái mỏng, trộn cùng các loại rau thơm, gia vị và nước mắm chua ngọt, tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa vị chát nhẹ, vị chua thanh và vị cay nồng. Những món ăn từ hoa phải kể đến hoa thiên lý, loài hoa này được chế biến thành nhiều món ngon như canh hoa thiên lý nấu xương, thịt băm hay nấu cua. Ngoài ra, hoa thiên lý xào thịt bò hay dùng chung với các món lẩu cũng rất đặc sắc. Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, loại hoa này còn mang tác dụng giải nhiệt, giúp ngon giấc. Nộm hoa ban là món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc, thường được chế biến vào mùa xuân khi hoa ban nở rộ. Hoa ban có màu trắng tinh khôi, vị ngọt nhẹ, thường được nộm cùng với rau cải mèo, cà rốt, tai heo và nước mắm chua ngọt. Nộm hoa ban mang hương vị thanh tao, tươi mát, là món ăn không thể bỏ qua khi đến với Tây Bắc. Bánh tam giác mạch là loại bánh đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Bánh được làm từ bột tam giác mạch, nhân đậu xanh hoặc vừng đen, nướng trên than hoa cho đến khi vàng giòn. Bánh tam giác mạch có vị bùi bùi, thơm thơm, quyện cùng vị ngọt nhẹ của nhân, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho du khách khi đến với Hà Giang. Trong khi những loại hoa khác có thể chế biến thành các món ăn dân dã, thì hoa sen chỉ thích hợp với món ăn tinh tế, vương giả. Hầu hết các bộ phận của cây sen như hạt sen, nhụy sen, tim sen, củ sen hay ngó sen đều ăn được. Mùa nước nổi miền Tây là lúc hoa điên điển nở rộ, mang đến cho người dân nơi đây nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến thành món canh chua thanh mát. Hoa điên điển có vị đắng nhẹ đặc trưng, kết hợp cùng vị chua của me, vị ngọt của cá và vị cay của ớt tạo nên hương vị hài hòa, kích thích vị giác. Hoa atiso đặc trưng của vùng đất Đà Lạt vừa dùng để làm trà uống, vừa dùng để chế biến đồ ăn rất giàu dinh dưỡng. Các món ăn ngon khó cưỡng được nấu cùng hoa atiso không thể không đề cập là: Hoa atiso hầm thịt, canh atiso hầm xương… Ở phía Nam, ta dễ dàng bắt gặp các món ăn từ bông so đũa. Bông so đũa có vị hơi đắng nhưng lạ miệng. Hoa được nhặt bỏ cuống và vị đắng, bỏ đài, sau đó rửa nhẹ rồi chế biến thành những món canh chua cá rô, canh chua với khế, cá lóc... Gỏi gà hoa phượng là món ăn có từ lâu, ban đầu chỉ phổ biến ở một số nơi thuộc các tỉnh miền Tây, trong đó phổ biến nhất là ở An Giang. Hoa phượng được thái sợi mỏng, trộn cùng thịt gà xé phay, lạc rang, rau thơm và nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị chua cay, mặn ngọt hài hòa. Cũng gần như hoa điên điển, hoa súng cũng đã được người dân miền sông nước dùng làm chế biến thành rất nhiều đồ ăn ngon. Những bông hoa súng được tước vỏ, cắt khúc khoảng chừng 2 đốt ngón tay để làm rau sống ăn kèm lẩu mắm hoặc trộn gỏi tôm thịt, nấu canh chua với cá đồng, ngâm giấm làm dưa… đều rất hấp dẫn.Xem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

