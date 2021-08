Địa long tác dụng gì... Angela Phương Trinh “phán” chữa COVID-19?

Tối 15/8, Angela Phương Trinh đăng trên Faccebook cá nhân bài viết về cách chữa trị COVID-19 bằng phương thức dân gian. Nội dung của bài viết cho rằng địa long có tác dụng hữu ích để phòng và điều trị các bệnh lý do COVID-19 đồng thời giúp chữa luôn cả các bệnh nền đã có từ lâu của người nhiễm COVID-19. Vậy địa long thực chất là loại thuốc gì và có tác dụng chữa COVID-19 như Angela Phương Trinh chia sẻ hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Theo tìm hiểu, địa long chính là giun đất, còn có tên là thổ lòng, giun khoang, trùng hổ, khưu dẫn, tên khoa học là Lumbricus. Chúng là loại động vật ruột khoang, sinh sống ở trong lòng đất, đặc biệt là ở những vùng đất xốp, mát mẻ và ẩm ướt. Trong y học cổ truyền, địa long vị mặn, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt bình can trấn kinh, thông mạch khu phong, trừ thấp, lợi thủy, hạ sốt. Địa long cũng được chỉ định dùng cho người bị sốt cao kinh giật, động kinh, bồn chồn kích động, ho suyễn khó thở, bại liệt phong thấp, viêm đường tiết niệu và sốt rét cơn. Theo nghiên cứu y học hiện đại, địa long có nhiều chất lumbrifebrin, lumbritin,... chất béo, muối vô cơ, hypoxanthin, các acid amin cần thiết cho cơ thể và vitamin A, D, E. Hoạt chất Lumbritin trong địa long có tác dụng phá huyết. Bên cạnh đó, địa long cũng có thể chống co giật, kháng histamine, làm giãn mạch nội tạng và hạ áp chậm nhưng lâu dài, giúp làm giãn phế quản và hạ cơn hen cấp, an thần, hạ thân nhiệt. Về vấn đề địa long có chữa khỏi COVID-19 hay không, Đại tá Lương Y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đồng y Ba Đình, Hà Nội cho biết, COVID-19 là bệnh do virus và tự diễn biến, hiện nay, vẫn chưa có loại thuốc Đông y, thuốc Nam nào chứng minh có tác dụng điều trị khỏi COVID-19. Do vậy, nói địa long có thể chữa khỏi COVID-19 là chưa có cơ sở khoa học. Hiện, Bộ Y Tế mới chỉ đưa xuyên tâm liên vào thử nghiệm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Ngoài ra, Đại tá Lương Y Bùi Hồng Minh cũng khuyến cáo, mọi người không được tùy tiện dùng địa long để uống chữa bệnh thông thường. Việc dùng địa long cần phải được kê theo thang mới phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, cũng lưu ý người dân không nên tin theo các quảng cáo thổi phồng tác dụng của địa long để rồi tiền mất tật mang. Đối với những bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà, phải tuân thủ các hướng dẫn chi tiết của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu trở nặng hãy liên lạc với các trung tâm y tế và bệnh viện để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

