COVID-19 ngày 26/8: 18.567 người khỏi bệnh, số ca nặng 5.184

Theo bản tin Bộ Y tế cập nhật mới nhất, số bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19 trong ngày 26/8 là 18.567 ca. Kể từ đầu dịch, tổng số ca được điều trị khỏi: 188.488 ca.

Ảnh minh họa.

Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.223

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.082

- Thở máy không xâm lấn: 85

- Thở máy xâm lấn: 765

- ECMO: 29

Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận số bệnh nhân tử vong trong ngày hôm nay là 318 ca. Cụ thểể: tại TP. HCM (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Với sự nỗ lực truy vết F0, trong 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người. Nâng tổng số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến tối ngày 26/8

Bên cạnh việc truy vết F0 bằng xét nghiệm việc tăng tốc trong tiêm vắc xin cũng được gấp rút thực hiện. Trong ngày 25/8 có 430.924 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Cũng theo bản tin của Bộ Y tế tối ngày 26/8, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.868), TP. Hồ Chí Minh (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55), Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa - Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20), Bình Định (15), Bình Phước (13), Vĩnh Long (12), Sơn La (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (9), Thanh Hóa (9), Sóc Trăng (9), Gia Lai (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Quảng Ngãi (7), Lạng Sơn (6), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Quảng Trị (2), Bắc Giang (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1) trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

Tính từ dịch tới nay, Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).