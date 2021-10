Cô giáo Bình Dương “lên đồ” thế nào...ai cũng nhầm hotgirl?

Trần Thị Minh Hương hiện là giảng viên tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Cô giáo xinh đẹp này gây ấn tượng bởi gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, khả ái và gu thời trang trẻ trung, thời thượng. (Ảnh: FBNV) Với quan niệm mặc đẹp không chỉ là cách thể hiện tình yêu bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người nhìn, mỗi khi lên lớp, Minh Hương sẽ đặc biệt chú trọng đến chất lượng bài giảng cũng như diện mạo của cô. Là người yêu thời trang, Minh Hương không gặp khó khăn nhiều trong việc phối đồ. Tùy vào hoàn cảnh, tính chất công việc, cô sẽ chọn trang phục phù hợp. Mỗi sáng cô giáo Bình Dương đều thức dậy sớm để chuẩn bị trang phục. Những khi lên lớp, Minh Hương đề cao sự thanh lịch và kín đáo. Cô thường chọn áo sơ mi kết hợp váy chân váy bút chì, chữ A. Cô đặc biệt yêu thích áo dài bởi khả năng tôn dáng, biểu tượng tự hào trong văn hóa dân tộc. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Minh Hương không giảng dạy tập trung, chuyển sang dạy theo hình thức online. Dù không đứng trên bục giảng song không vì thế nữ giảng viên xuề xòa với trang phục bên ngoài. Mỗi tiết dạy, Minh Hương đều chăm chút tỉ mỉ để bản thân xuất hiện thật chỉn chu. Ưu tiên trang phục kín đáo không đồng nghĩa với việc đóng khung hình ảnh trong những bộ đồ công sở có phần già dặn. Minh Hương thường biến hóa, thay đổi phong cách với trang phục gợi cảm. Những thiết kế tôn dáng, để lộ đôi vai trần thon thả không thiếu trong tủ đồ của cô giáo trẻ. Quả thực với thời trang hàng ngày, cô giáo Bình Dương có sự lựa chọn đa dạng hơn. Minh Hương chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp mê hồn với trang phục trẻ trung, năng động. Thuộc thế hệ Y, những khoảnh khắc trẻ trung sôi nổi như thế này của Minh Hương rất dễ thấy. Đôi khi, người đẹp Bình Dương lại hóa tiểu thư đài các với những set đồ đậm chất vintage, bồng xỏe. Đăng ảnh trên Facebook có tích xanh, Minh Hương nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Thậm chí với nhan sắc của mình, Minh Hương từng bị nhầm là nữ sinh, mẫu ảnh cho các shop thời trang. Nói về sự nổi tiếng của mình, Minh Hương cho rằng bản thân may mắn khi được mọi người chú ý và dành cho nhiều lời khen. "Mình cũng là một người bình thường như bao giảng viên khác, như mọi người khác chứ không dám nhận danh xưng hot girl. Được mọi người ưu ái dành cho lời khen có cánh, được đồng nghiệp, sinh viên, bạn bè yêu quý là điều may mắn lớn ", Minh Hương chia sẻ. Mời độc giả xem thêm video năm 2018: Xu hướng thời trang Noel (Nguồn video: THĐT)

