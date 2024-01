Chồng cờ bạc, tôi ly hôn mẹ chồng cho cả một căn nhà

Hôn nhân tan vỡ vì chồng cờ bạc, nợ nần

Sự tan vỡ trong quan hệ vợ chồng sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Thứ nhất, khiến cha mẹ già lo lắng. Thứ hai, để con cái lớn lên một cách thụ động trong gia đình phân tán. Thứ ba, hủy hoại những kỳ vọng tốt đẹp của người khác về cuộc sống hôn nhân, bản thân phải chịu nhiều áp lực về kinh tế, điều tiếng xã hội.

Chính vì vậy, trước khi quyết định ly hôn , mọi người thường cân nhắc rất lâu, nâng lên đặt xuống. Một khi phải đi đến quyết định “đôi người đôi ngả”, ai cũng đều mang nỗi khổ trong lòng, trường hợp của chị B.D (Phú Thọ) là một ví dụ.

Ly hôn, mẹ chồng cho tôi nhà còn nhắn nhủ: "Con trai mẹ không xứng!" - Ảnh minh họa

Theo chị B.D, khi gặp chồng chị bây giờ, hai anh chị đang làm ở những vị trí khác nhau trong cùng một doanh nghiệp nhà nước. Mới đầu chỉ là trêu đùa qua lời mai mối của bạn bè, nào ngờ khi gặp gỡ, hai người lại phát sinh tình cảm thực sự. Qua một năm tìm hiểu, hẹn hò, chị B.D và chồng quyết định tiến tới hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của chị B.D và chồng được cả hai bên gia đình chúc phúc, bạn bè cũng rất mừng vì tính khí của anh chị đều hiền lành, hòa đồng, rất hợp nhau. Sau khi cưới, vợ chồng chị B.D sống với bố mẹ chồng vì ông bà sức khỏe yếu. Trong suốt thời gian sống chung, mối quan hệ giữa mẹ chồng và chị B.D rất tốt đẹp. Mẹ chồng luôn khen chị B.D là nàng dâu hiếu thảo, đảm đang.

Tưởng rằng gia đình hòa hợp thì vạn sự an khang, nhưng chẳng may vài năm sau bố chồng chị B.D lâm bệnh qua đời, khiến chồng chị B.D âu sầu buồn bã. Ba năm sau, cũng là năm thứ 9 của cuộc hôn nhân giữa chị B.D và chồng, do sự tác động và lôi kéo của bạn bè xấu, chồng chị B.D sa vào cờ bạc, mắc nợ rất nhiều. Mãi đến khi chủ nợ tới tận nhà đòi nợ, chị B.D và mẹ chồng mới choáng váng biết được toàn bộ sự thật.

Đau đớn, thất vọng nhưng khi đó chị B.D vẫn còn niềm tin ở chồng, cố gắng tìm đủ mọi cách để trả nợ cho anh. Chồng chị cũng hứa hẹn, thề thốt từ đó về sau sẽ thay đổi. Thế nhưng anh đã thất hứa, tiếp tục vướng nợ nần, từ vay nặng lãi đến vay qua các ứng dụng trên mạng.

"Trước hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy chung sống với chồng thực sự không còn ý nghĩa gì. Cuộc hôn nhân này tăm tối như một hố sâu không đáy, tôi đi đến đâu cũng bị đòi nợ. Con trai tôi cũng xấu hổ, ngại ngùng với tất cả mọi người, từ một cậu bé hoạt bát thông minh trở nên khép kín. Không muốn con trai sống như vậy, tôi đã đệ đơn ly hôn chồng và được mẹ chồng đồng ý.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, mẹ chồng tôi nói với tôi rằng bà vẫn còn một chút tiền tiết kiệm và một căn nhà hơn 2 tỷ đã đứng tên bà trong nhiều năm. Bà đưa tất cả cho tôi và nói: ‘Con trai mẹ không xứng đáng với con, con và cháu trai của mẹ nên có cuộc sống tử tế hơn. Mẹ có lương hưu hàng tháng đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Con ly hôn rồi sẽ rất vất vả. Dù con và con trai mẹ đã ly hôn nhưng mẹ vẫn chỉ nhận con là con dâu thôi’.

Ly hôn, tôi vẫn thương yêu mẹ chồng

Thực tế, tôi và chồng đều là con một, cả hai có công việc ổn định, vốn dĩ cuộc sống hạnh phúc, yên ấm. Nếu chồng tôi nghiêm túc làm việc, hoàn cảnh của chúng tôi đã ở mức khá. Song, đời không lường được chữ ngờ, từ chồng lại trở thành chồng cũ. Dù rất thương yêu mẹ chồng, tôi vẫn phải ra đi. Cảm động vô cùng trước tình cảm của mẹ chồng, tôi hứa sẽ chăm sóc và quan tâm bà như mẹ ruột, thường xuyên đưa cháu về chơi, không để bà buồn”, chị B.D tâm sự.

Chị B.D cũng cho biết thêm, sau khi ly hôn chồng, chủ nợ vẫn đến quấy rầy cuộc sống của chị và con trai. Lúc này, chị đành lấy ra giấy xác nhận ly hôn của chị và chồng, mong chủ nợ buông tha hai mẹ con chị. Chồng chị B.D cũng xin nghỉ việc ở cơ quan cũ vì những chủ nợ thường xuyên đến cơ quan của anh để gây rắc rối khiến anh không thể tiếp tục ở lại.

Hiện tại, chồng chị B.D đã bỏ đi nơi khác, sống ẩn dật ở vùng sâu vùng xa. Dù hoàn cảnh rất nghèo khổ nhưng không ai muốn thương xót anh. Mọi người chỉ thở dài buông một câu: "Tự chuốc lấy khổ".

"Nhìn lại quá khứ, đôi khi tôi vẫn hận chồng vì anh đã tự tay phá nát hạnh phúc gia đình. Mọi người đều bảo tôi còn trẻ, hãy nghĩ tới tương lai, thế nhưng thực sự tôi lười nghĩ đến chuyện tái hôn, chỉ muốn có thật nhiều sức khỏe, đi làm và nuôi con, chăm sóc bố mẹ ruột và mẹ chồng cũ thật chu đáo", chị B.D trải lòng.