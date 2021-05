Bí quyết dùng đồ nhựa an toàn, tránh rước độc vào thân

Đồ nhựa khó vỡ, dễ sử dụng, giá thành hợp lý lại đa dạng về mẫu mã nên được nhiều chị em lựa chọn dùng để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, sử dụng đồ nhựa không đúng cách có thể khiến người dùng tiêu thụ lượng lớn hạt vi nhựa. Hấp thụ lượng lớn hạt vi nhựa trong thời gian dài ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng đường ruột, máu và hệ bạch huyết. Thậm chí, hạt vi nhựa có thể đọng lại ở phổi trẻ, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. So với các bộ phận khác, não được xem là chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất từ hạt vi nhựa. Phân tích chỉ ra, hạt nhựa chứa nhiều polypropylene và polycarbonate. Các chất này có thể thâm nhập vào não, khiến não bị tổn thương nghiêm trọng. Để dùng đồ nhựa an toàn, chuyên gia sức khỏe khuyến nghị nên chú ý các vấn đề dưới đây. Chọn sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lựa chọn sản phẩm nguồn gốc rõ ràng có ý nghĩa quan trọng. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ không gây vấn đề sức khỏe. Ngược lại, dùng đồ nhựa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đựng thực phẩm vô tình khiến cơ thể nạp lượng lớn chất độc hại. Cụ thể, nhựa kém chất lượng có thể chứa melamine. Quá trình sử dụng, chúng sẽ giải phóng formaldehyde. Tình trạng giải phóng formaldehyde sẽ nghiêm trọng hơn khi đồ nhựa để đựng nước hoặc dầu nóng. Hấp thụ quá nhiều formaldehyde sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Không dùng đồ nhựa đựng thức ăn quá nóng. Dùng đồ nhựa đựng thức ăn quá nóng, đặc biệt thực phẩm trên 100ºC không được khuyến khích. Nguyên nhân bởi một số hộp nhựa tiếp xúc nhiệt độ cao sẽ giải phóng chất monostyren. Chất này nhanh chóng ngấm vào thức ăn. Tiêu thụ lượng lớn khiến cơ thể nhiễm độc không có lợi. Chỉ những hộp nhựa có ghi rõ có khả năng chịu được nhiệt độ từ 100ºC, bạn có thể yên tâm sử dụng. Những sản phẩm này thường được thiết kế an toàn ở mức nhiệt cao, monostyren khó có thể thôi nhiễm. Không tái sử dụng chai, hộp nhựa. Nhiều người có thói quen tận dụng vỏ chai nước đã dùng để đựng đồ ăn thức uống. Cách làm này giúp bạn tiết kiệm 1 khoản nhỏ song lại tiềm ẩn mối nguy sức khỏe lâu dài. Nguyên nhân bởi nhiều loại chai nước khoáng, nước ngọt được làm từ loại nhựa số 1 – PET. Đây là kí hiệu chỉ loại nhựa chỉ sử dụng duy nhất một lần, nên nếu dùng đi dùng lại có thể gia tăng nguy cơ làm hòa tan các kim loại nặng và hóa chất cấu tạo nên chúng. Các chất này làm ảnh hưởng đến sự cân bằng hóc-môn trong cơ thể. Nhựa PET rất khó để làm sạch, mức độ tái chế của chúng cũng rất thấp (chỉ khoảng 20%) vì vậy tốt nhất là dùng xong hãy vứt chúng đi ngay. Hạn chế cho hộp nhựa vào lò vi sóng. Hạn chế cho hộp nhựa vào lo vi sóng là bí quyết dùng đồ nhựa an toàn cần ghi nhớ. Nhiều hộp nhựa có ký hiệu ghi nhận hộp an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Theo lý thuyết, loại nhựa này có thể cho vào khi hâm nóng, nấu hay rã đông thực phẩm trong lò vi sóng. Dù vậy, không nên quá tin tưởng vào những dòng chữ “Microwave safe” hay “Microwavable”. Tuy nó không bị nóng chảy trong lò vi sóng, nhưng vẫn có nhiều mối nguy sức khỏe khi dùng đồ nhựa đựng thực phẩm trong quá trình xử lý nhiệt. Vệ sinh đúng cách. Không tẩy trùng hộp nhựa bằng cách trụng nước sôi hoặc dùng các chất tẩy rửa mạnh vì các chất độc có thể thôi nhiễm ra bên ngoài. Không nên chà rửa mạnh tay vì sẽ tạo ra các vết trầy làm nơi ẩn náu cho vi khuẩn và các chất bẩn. Cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng khăn giấy để lau sạch vết dơ và dầu mỡ bám, sau đó rửa lại bằng nước rửa chén và tráng qua nước sạch. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Thói quen buổi sáng giúp bạn giảm cân. Nguồn: Zingnews.

Đồ nhựa khó vỡ, dễ sử dụng, giá thành hợp lý lại đa dạng về mẫu mã nên được nhiều chị em lựa chọn dùng để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, sử dụng đồ nhựa không đúng cách có thể khiến người dùng tiêu thụ lượng lớn hạt vi nhựa. Hấp thụ lượng lớn hạt vi nhựa trong thời gian dài ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng đường ruột, máu và hệ bạch huyết. Thậm chí, hạt vi nhựa có thể đọng lại ở phổi trẻ, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. So với các bộ phận khác, não được xem là chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất từ hạt vi nhựa. Phân tích chỉ ra, hạt nhựa chứa nhiều polypropylene và polycarbonate. Các chất này có thể thâm nhập vào não, khiến não bị tổn thương nghiêm trọng. Để dùng đồ nhựa an toàn, chuyên gia sức khỏe khuyến nghị nên chú ý các vấn đề dưới đây. Chọn sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lựa chọn sản phẩm nguồn gốc rõ ràng có ý nghĩa quan trọng. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ không gây vấn đề sức khỏe. Ngược lại, dùng đồ nhựa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đựng thực phẩm vô tình khiến cơ thể nạp lượng lớn chất độc hại. Cụ thể, nhựa kém chất lượng có thể chứa melamine. Quá trình sử dụng, chúng sẽ giải phóng formaldehyde. Tình trạng giải phóng formaldehyde sẽ nghiêm trọng hơn khi đồ nhựa để đựng nước hoặc dầu nóng. Hấp thụ quá nhiều formaldehyde sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Không dùng đồ nhựa đựng thức ăn quá nóng. Dùng đồ nhựa đựng thức ăn quá nóng, đặc biệt thực phẩm trên 100ºC không được khuyến khích. Nguyên nhân bởi một số hộp nhựa tiếp xúc nhiệt độ cao sẽ giải phóng chất monostyren. Chất này nhanh chóng ngấm vào thức ăn. Tiêu thụ lượng lớn khiến cơ thể nhiễm độc không có lợi. Chỉ những hộp nhựa có ghi rõ có khả năng chịu được nhiệt độ từ 100ºC, bạn có thể yên tâm sử dụng. Những sản phẩm này thường được thiết kế an toàn ở mức nhiệt cao, monostyren khó có thể thôi nhiễm. Không tái sử dụng chai, hộp nhựa. Nhiều người có thói quen tận dụng vỏ chai nước đã dùng để đựng đồ ăn thức uống. Cách làm này giúp bạn tiết kiệm 1 khoản nhỏ song lại tiềm ẩn mối nguy sức khỏe lâu dài. Nguyên nhân bởi nhiều loại chai nước khoáng, nước ngọt được làm từ loại nhựa số 1 – PET. Đây là kí hiệu chỉ loại nhựa chỉ sử dụng duy nhất một lần, nên nếu dùng đi dùng lại có thể gia tăng nguy cơ làm hòa tan các kim loại nặng và hóa chất cấu tạo nên chúng. Các chất này làm ảnh hưởng đến sự cân bằng hóc-môn trong cơ thể. Nhựa PET rất khó để làm sạch, mức độ tái chế của chúng cũng rất thấp (chỉ khoảng 20%) vì vậy tốt nhất là dùng xong hãy vứt chúng đi ngay. Hạn chế cho hộp nhựa vào lò vi sóng. Hạn chế cho hộp nhựa vào lo vi sóng là bí quyết dùng đồ nhựa an toàn cần ghi nhớ. Nhiều hộp nhựa có ký hiệu ghi nhận hộp an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Theo lý thuyết, loại nhựa này có thể cho vào khi hâm nóng, nấu hay rã đông thực phẩm trong lò vi sóng. Dù vậy, không nên quá tin tưởng vào những dòng chữ “Microwave safe” hay “Microwavable”. Tuy nó không bị nóng chảy trong lò vi sóng, nhưng vẫn có nhiều mối nguy sức khỏe khi dùng đồ nhựa đựng thực phẩm trong quá trình xử lý nhiệt. Vệ sinh đúng cách. Không tẩy trùng hộp nhựa bằng cách trụng nước sôi hoặc dùng các chất tẩy rửa mạnh vì các chất độc có thể thôi nhiễm ra bên ngoài. Không nên chà rửa mạnh tay vì sẽ tạo ra các vết trầy làm nơi ẩn náu cho vi khuẩn và các chất bẩn. Cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng khăn giấy để lau sạch vết dơ và dầu mỡ bám, sau đó rửa lại bằng nước rửa chén và tráng qua nước sạch. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Thói quen buổi sáng giúp bạn giảm cân. Nguồn: Zingnews.