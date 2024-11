Bé 14 tuổi 27 kg thiếu máu nặng, lý do gây ngỡ ngàng

Vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ vừa ghi nhận một trường hợp hiếm gặp về thiếu máu thiếu sắt ở một bệnh nhi nam 14 tuổi (Văn Quán, Lập Thạch).

Khác với các trường hợp thiếu máu thiếu sắt thông thường do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, bệnh nhi này mắc phải tình trạng bệnh do một nguyên nhân đặc biệt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh BVCC

Khi nhập viện, bệnh nhi có thể trạng vô cùng gầy yếu với cân nặng chỉ 27kg và chiều cao 120cm. Bệnh nhi được chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt nặng , nguyên nhân được xác định do chảy máu kéo dài từ một polip đại tràng trong gần một năm. Điều đặc biệt là trẻ vẫn duy trì sức chịu đựng đáng kinh ngạc dù chỉ số hemoglobin trong máu chỉ đạt 9 g/dL - mức cực kỳ thấp so với chỉ số hemoglobin ở người bình thường (120-140 g/dL). Trường hợp này đã được can thiệp điều trị thành công, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhi khác.

Tại Bệnh viện, bệnh nhi được thăm khám và chỉ định thực hiện các phương pháp xét nghiệm, thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh nhằm tìm kiếm nguyên nhân thiếu máu thiếu sắt.

Trong đó, kết quả nội soi đường tiêu hóa cho thấy trẻ có một polip đại tràng độ III (kích thước khoảng 3 cm). Đây được xác định là nguyên nhân gây chảy máu đại tràng dẫn đến thiếu máu thiếu sắt nặng ở trẻ.

Polip đại tràng độ III thường là các polip đã tiến triển đáng kể về kích thước hoặc mức độ phát triển và có khả năng biến chứng nguy hiểm như tổn thương niêm mạc đại tràng, gây chảy máu. Chảy máu này có thể là chảy máu mạn tính với lượng nhỏ nhưng kéo dài, dẫn đến thiếu máu thiếu sắt, hoặc có thể gây chảy máu cấp tính nếu polip bị vỡ hoặc viêm nhiễm. Tình trạng chảy máu liên tục này là nguyên nhân chính gây ra thiếu máu thiếu sắt nặng ở trẻ. Nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để ngăn chặn tình trạng chảy máu, các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật cắt polip qua nội soi gây mê đường tiêu hóa. Đây là một phương pháp ít xâm lấn và rất phù hợp với trẻ em, giúp loại bỏ triệt để nguyên nhân gây chảy máu mà không cần phẫu thuật mở bụng.

Đồng thời, bệnh nhi được điều trị theo phác đồ bổ sung sắt, vitamin B6, B9, B12 và chế độ ăn phù hợp nhằm cung cấp nguyên liệu, kích thích tủy xương hoạt động tái sản xuất máu cho cơ thể.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhi, ThS. BS. Nguyễn Quang Huy (Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa) cho biết, trước khi tiến hành thủ thuật nội soi cho bệnh nhi, các bác sĩ đã thực hiện hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa Huyết học lâm sàng đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng các kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhi. Điều đáng nói là, tình trạng đi ngoài phân máu rỉ rả ở trẻ đã diễn ra khoảng 1 năm mà không được thăm khám tìm nguyên nhân vì vậy khiến cho bệnh diễn biến từ tính cấp tính sang mãn tính. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

BS đưa ra khuyến cáo đến các bậc cha mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của trẻ để phát hiện sớm các bất thường cũng như nâng cao nhận thức trong tầm soát, khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho trẻ.

Qua trường hợp trẻ nam 14 tuổi bị thiếu máu thiếu sắt nặng do polip đại tràng gây chảy máu kéo dài đã được can thiệp điều trị thành công, mang lại sự phục hồi đáng kể cho trẻ. Để đảm bảo quá trình điều trị thành công và phòng ngừa nguy cơ tái phát polip, trẻ sẽ được theo dõi chặt chẽ qua các xét nghiệm máu định kỳ và nội soi đại tràng sau điều trị.